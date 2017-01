112.000 asylärenden avgjorda 2016

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik tycker att det är glädjande att så pass många asylsökande har kunnat få besked, sedan myndigheten fått ökade resurser. Men fortfarande väntar fler än 70.000 asylsökande på beslut påpekar han och tillägger att målet är att de ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017. Det betyder ungefär 10.000 beslut i månaden.

– Det klarar vi. Under hösten har vi som mest varit uppe i 14.000-15.000 ärenden per månad. Men den takten kan vi inte hålla och det behöver vi inte heller. Vi låg lite efter under hösten och behövde komma i kapp, säger Mikael Ribbenvik till TT.

”Fortfarande rättssäkert”

Beslutstakten har inte gått ut över rättssäkerheten, understryker han.

– Det är ingen mening för oss att fatta beslut om de inte är rättssäkra. Ovanpå vårt beslut kommer en domstolsprövning och sköter vi inte vår hantering får vi bara göra om ärendet.

Flyktingströmmen ebbade ut under fjolåret - under helåret 2016 sökte knappt 29.000 asyl i Sverige, vilket är den lägsta siffran sedan 2009. Den tydliga ökningen av antalet asylsökande under hösten som synts tidigare år uteblev.

Ensamkommande minskar mest

En av orsakerna till minskningen är de svenska lagändringar som försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd, enligt Migrationsverket. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker. Särskilt tydlig är minskningen av ensamkommande barn.

– Det kan förklaras med att barnen oftast inte har några id-handlingar. Alla gränskontroller som finns i Europa nu gör det svårt att röra sig utan id-handlingar, säger Mikael Ribbenvik.

Det stora antalet asylärenden har inneburit längre handläggningstider när det gäller andra tillståndsärenden, såsom ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller arbete.