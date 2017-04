Åhléns ber om ursäkt efter löfte om rea

Efter fredagens terrorattentat då en lastbil krashade in i Åhlens Citys parfymavdelning, valde varuhuset att hålla stängt under lördagen. Senare gick företaget ut med informationen om att de kommer att öppna som vanligt igen under söndagen.

”Efter en säkerhetsgenomgång med polis och andra aktörer fattade vi idag ett beslut om om att öppna vårt Cityvaruhus imorgon...Vi vill vara en del av det öppna samhället och genom att öppna vårt varuhus igen vill vi visa att ingen får stå i vägen för det”, skriver de på sin hemsida.

I ett utskick till sina kunder under lördagskvällen meddelade de att de kommer att sälja ut de produkter som rökskadades i samband med händelsen till rabatterat pris.

”Då startar en utförsäljning av rökskadade produkter som finns på tunnelbaneplanet och gatuplan. Halva priset på skadade produkter inom sport, accessoarer, skor och skönhetsprodukter.”

Kritikstorm från kunder

Beslutet att låta de brandskadade produkterna reas ut, föll inte i god jord hos kunderna och kritiken lät inte vänta på sig. På företages Facebooksida rasar många över utförsäljningen och tycker att Åhléns agerat omoraliskt och att man skulle profitera på fredagens händelse.

Ett axplock av kommentarerna lyder:

” Tycker inte att detta är någonstans moraliskt rätt såhär dagen efter attacken. Som många här säger tycker jag att skänka bort alternativt slänga de skaffade varorna vore en bättre idé.“

”Om det stämmer att ni tänker rea ut rökskadade grejer, så måste jag nog säga att det är otroligt osmakligt. Är helt säker på att ni har råd att kassera grejerna istället. Kan inte tro att det finns människor som vill köpa något som märkts av det hemska dåd som skett. Skäms på er om detta stämmer!”

”Usch vad vidrigt av er, att tjäna pengar på det inträffade. Ni borde skänka bort varorna till välgörenhet i respekt mot dom drabbade. Jag kommer att avsluta mitt medlemsskap hos er.”

”Antonia Ax:son Jonsson som äger Åhléns är bland de rikaste i Sverige. Hon har nog råd att förlora rökskadade varor. Hon spenderar miljoner varje år på Lövsta stuteri. Borde kanske använda en del av de pengarna till personalvård i stället?”

Pudlar efter kritiken

Några timmar efter att informationen om rökskaderabatten gått ut, valde Åhlens att plocka bort den informationen från sin hemsida och backar efter kritikstormen.

”Vi är jätteledsna om vårt informationsmail har uppfattats som något annat än det vi avsåg. Det var verkligen inte vår avsikt.”

SVT Nyheter har sökt en kommentar från Åhlens.

Det var i fredags eftermiddags som en förare i en stulen lastbil körde ned för Drottninggatan i vad som kan anses vara en vansinnesfärd. Föraren körde drygt 500 meter ned för en av de mest välbesökta gatorna i Stockholm, för att slutligen köra rakt in i Åhlensvaruhusets parfymavdelning. Lastbilen orsakade enorma skador på fasaden och fattades sedan eld. Polisen betraktar händelsen som ett terrorattentat. Fyra personer dog och nio skadades.

