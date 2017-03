Allt fler barn häktas och isoleras i Sverige

Allt fler barn sätts i häkte och isoleras i Sverige, trots att både barnombudsmannen och FN uppmanat Sverige att förbjuda isolering av barn under 18 år.

– Några har mått så dåligt av att låsas in ensamma i cellen upp till 22 timmar per dygn att de utvecklat psykoser, säger Matilda Bergström, advokat med flera unga som klienter.