Allt fler unga dör av överdoser

Drogmarknaden är under stor förändring sedan några år tillbaka. De klassiska platserna för att köpa narkotika finns kvar men allt mer köps via internet. Dessutom ökar antalet substanser varje år och många gånger är det yngre missbrukare som köper droger via internet.

Alarmerande utveckling

Polisen Stewe Alm, expert och analytiker på NOA, säger att det är en alarmerande utveckling.

– Utan att specificera en exakt siffra så talar vi om ett hundratal yngre personer som avlidit direkt eller indirekt efter att ha köpt droger på internet, säger Stewe Alm till SVT Nyheter.

”Som rysk roulette”

Förutom traditionella droger som cannabis, amfetamin, heroin och kokain så oroas polisen mycket av de nya syntetiska droger som till exempel fentanyl och andra narkotiska läkemedel som köps via krypterade nätsidor på det så kallade darknet/darkweb.

Medlen är oerhört starka och svåra att dosera. Bara drogen fentanyl i olika varianter har sedan våren 2015 dödat 180 personer i olika åldrar i Sverige.

– Nätdroger är som rysk roulette. Man vet aldrig riktigt vad man får. I bland får man alldeles för höga doser och ibland är de helt verkningslösa säger Stewe Alm.

Svårt att spåra och lagföra

Polisen och Tullverket är precis färdiga med en rapport kring drogsituationen i Sverige mellan 2013 och 2016 och hur den har förändrats.

Bara under 2015 dog totalt 950 personer av läkemedel och narkotika varav en tredjedel var unga i åldern 15–34 år. Polisen märker att många som tar överdoser är helt okända för dem och ser stora problem framför sig med den ökande handeln över internet.

– Handeln över darknet innebär stora problem för oss. Det är inte omöjligt för oss att komma åt langare via internetspaning men det är mycket svårt att bevisa. Pengar som slussas till olika konton via digitala valutor som till exempel bitcoin gör det också svårare säger Stewe Alm till SVT Nyheter.

Preliminära siffror för 2016 visar heller ingen nedgång och enligt EU:s officiella narkotikastatistik utmärker sig Sverige som ett land där många dör av överdoser.