Alternativ fakta?: När man påstår att lite vin kan vara nyttigt är det väl de andra ämnen än alkoholen som resveratrol vilket ju finns i flera växter och bär bl.a lingon. Detta bör tydligare framkomma när man påstår vinets nyttighet tycker jag. Vad vet man om detta?

Sven Wåhlin:Man har ansett att det är alkoholen i sig som har nyttig effekt för hjärt-kärlsjukdom. Men detta ifrågasätts allt mer varefter forskningen framskrider. Det är flera skäl till detta, bl.a. de som dricker lite "lagom" har generellt bättre hälsa och bättre socioekonomi.

​Därtill antas, som du säger, resveratrol och andra ämnen i rödvin vara nyttiga, men mängderna är små jämfört med t.ex. frukt och grönt.



Ledsen Dotter: Hej. Mor min dricker ca 1,5 liter vin om dagen. Hur länge orkar en kropp ta emot en så stor mängd. Vad säger levern om det. Hon vägrar att inse att de är så stor mängd. Vill så hjärna hjälpa till.

Sven Wåhlin:Hej, så hopplöst. Det är en rejält förhöjd hälsorisk med den konsumtionen. Våra kroppar är väldigt olika, så hur länge man klarar den mängden är väldigt olika. Samma med leverns känslighet. Minst lika stor risk är att få stroke, fallolycka eller cancer som att få leverskada när man dricker mycket. Titta in på anhorighjalpen.se, så kanske du kan få tips. Eller ring alkohollinjen 020-844448



Greta: Alltid sugen på vin. Vad ska jag göra?

Sven Wåhlin:Om detta är ett besvär för dig (vilket jag gissar) så hör med din vårdcentral om det finns någon där som kan alkoholläkemedlen. Det finns läkemedel som minskar suget, man kan fortsätta dricka ändå. De hjälper ibland riktigt bra, men inte alltid. Sedan finns ju psykologiska strategier man kan lära sig. Kommunerna har alkoholmottagningar där man brukar ha den kompetensen.

Alf Lindqvist: Hej, ja min fråga är enkel. Jag är 70 år advokat arbetar ganska mycket och trivs med mitt arbete. Jag dricker alldeles för mycket, en whisky varannan dag, ofta vin till maten. Aldrig alkohol på måndagar och nästan aldrig på tisdagar. Men både jag och min fru dricker för mycket men.....? Det känns ganska ok för det har blivit en i tegrerad del av vårt liv. Min fråga: Finns det någon gräns alkohol/vecka som man absolut inte får överträda?

Sven Wåhlin:Hej. Det som finns som en allmän gräns är ju Riskbruksgränserna: 14 standarglas alkohol (1 stdglas=4 cl sprit eller ca 12 cl vin) per vecka för man och 9 glas för kvinna. Här vet man att det är en förhöjd risk för skador av alkohol. Känsligheten är dock olika hos olika individer, när man är äldre är man t.se. mer känslig. Du verkar inte helt nöjd med er konsumtion. Fundera på vad som är slentrian och beroende repektive vad som verkligen förhöjer er livskvalitet. Hitta alternativa drycker?



16 åring Tysk: Vid vilken ålder bör det vara accetabelt stt dricka? I Tyskland så är det 16.

Sven Wåhlin:Hej. Knivig fråga, mest kulturellt (och legalt) betingat när det är ok börja dricka. Hjärnan, som är mest känslig är ju inte färdigutvecklad föränn vid ca 25 års ålder. Så detta är kanske det mest biologiskt riktiga svaret.



Tore: Är det något mer än vikten som spelar in om man dricker lika mycket och den ena personen blir mer påverkad än den andra.

Sven Wåhlin: Vilken promille man når av en viss konsumtion beror på totala vattenhalten i kroppen, alkohol är ju vattenlösligt. Denna i sin tur beror på kroppsvikt, kön och ålder. Yngre och män innehåller mer vatten och får lägre promille vid samma konsumtion.

​Därtill är ju våra hjärnor olika känsliga, en del tål mindre andra mer; toleransen är medfödd, men kan också "tränas upp" genom att dricka ofta.



Ulf k: Är det farligt att använda alkohol ihop med blodtrycksmedicin candersatan.

Sven Wåhlin:Nej, de går ihop. Men alkohol höjer ofta blodtrycket och många som dricker mycket skulle inte behöva blodtrycksmedicin om de drack mindre.

Tant på Kungsholmen: Är alkohol, dvs rött vin till maten hälsosamt eller är all alkohol även rött vin ett gift?

Sven Wåhlin: Se tidigare svar. Alkohol är alltid ett gift i den bemärkelsen att det t.ex. är cancerframkallande. Den nyttiga effekten på hälsan ifrågasätts allt mer. Men ett gott vin kan också ge livskvalitet, så man ska inte överdriva faran med måttlig konsumtion. Se tidigare svar om riskbruksgränser.





Vinoman: Det ryktas att strupcancer kan kopplas till starkspritkonsumtion. Är detta korrekta iakttagelser?

Sven Wåhlin: Ja, om jag minns rätt så är 30% av all strupcancer orsakad av alkohol.

​Alkohol har klart samband med cancer i mun, strupe, svalg, magsäck, lever, bröst, tjocktarm, ändtarm. Därtill troligt, men ännu ej bevisade samband med flera andra cancerformer t.ex. prostata och malignt melanom



Seth: Hur lång vit tid, behöver levern för att återhämta sig? Vissa pratar om fyra vita dar!

Sven Wåhlin:Hej Seth

​Levern hämtar sig ganska snabbt, men inte på fyra dagar. På ca fyra veckor ser man att läckage av leverenzymer blivit normalt igen. Det kan ta längre tid om man har en rejält inflammerad lever av alkoholen. Och självklart en skrumplever blir ju inte bra.



Karin: Hej Är det någon skillnad på att dricka lite varje dag eller endast på helgen ur hälsosynpunkt?

Sven Wåhlin:Hej Karin

​Det har lite olika "skadeprofil" hur man dricker. Det är lättare att fastna i en osund vana och ett beroende om man dricker lite varje dag, men annars är det mindre skadande än en rejäl "fylla".



GnestaAnders: Jag har hört att problem med alkohol kan vara ärftligt, är det sant?

Sven Wåhlin: Absolut. Har man alkoholproblem i släkten så har man själv en förhöjd risk. Man brukar tala om "alkoholistgenen". Det är i själva verken en massa gener, 30-100 st, som man vet var och en har en liten inverkan. Försiktighet tillrådes om man har det i släken



A-S: Anser du att man kan "lära sig dricka normalt" om man har alkoholproblem?

Sven Wåhlin:Har man allvarligare alkoholproblem är det ytterst sällan man kan lära sig dricka "normalt". Men i tidiga stadier så kan man defenitivt bättra sina alkoholvanor. I själva verket är det en mycket stor självläkning hos alkoholberoende personer, men en liten del är kroniker. Även om man kan lära sig dricka "normalt" så har man ofta kvar en sårbarhet, men måst tänka sig för lite extra t.ex.



Motzifrän: Hej, jag känner att jag är en form av "helg/semester alkoholist" då jag njuter av öl/vin under helg/sem. Kan väl bli uppemot 15 enheter fr/lö. Dricker däremot inte under veckorna. Känner att jag har kontroll och mår bra av mina vanor. Har levt så under hela mitt vuxna liv (nu 59 år).Hur allvarligt är detta?

Sven Wåhlin: Hej

​Ja hur allvarligt är det? Ett påtagligt riskbruk har du i alla fall, dvs. en klart förhöjd risk för hälsokonsekvenser framöver, även om du inte märker så mycket nu. Har du problem i släkten är det ju en extra varningsklocka. Hur blir det när du blir pensionär och är ledig vardagar?? Jag skulle i alla fall råda till att testa några vita helger. Det är en bra färdighet för att inte fastna i rutiner.



Ove: Vilka är de bästa strategierna för den som vill dra ner på sitt drickande?

Sven Wåhlin:Hej Ove

​Viktig fråga, men svår att svar a kort på. Googla. Läs, Det finns en bra bok: "För ofta, För mycket".

En kort tipslista:

1. För dagbok över konsumtionen, så du kan se svart på vitt hur mycket det blir

2. Sätt mål: hur vill du dricka? vilka dagar, hur mkt vardagar/helger

Undantag från detta?

3. Funder på risksituationer, risker för att int uppfylla ditt mål, och hur du ska tackla dem

Gör allt skriftligt!



Bengt: kan Du förklara varför en "periodare" kan vara nykter tex. 7 veckor men sedan dricka dygnet runt i tio dagar

Sven Wåhlin: Alkoholberoende och andra alkoholproblem kan te sig väldigt olika. Det är vår genetik som styr detta. Ofta finns det alkoholproblem i släkten när man har det behovet att plötsligt dricka intensivt i flera dagar, och att samtidigt kunna hålla uppe långa peroder.



Rewan: Skulle prishöjningar på alkohol kunna lösa problemet med att så många missbrukar alkohol? Vilken specialitet har du? Beroendemedicin?

Sven Wåhlin:Hej. Jag är specialist i allmänmedicin. Beroendemedicin har precis blivit en ny egen specialitet, så det finns ingen sådan person ännu (kanske någon enstaka redan??). Det är mest specialister i psykiatri som jobbar som "beroendeläkare". Sedan till din andra fråga: Prishöjningar leder definitivt till en lägre konsumtion och därmed färre med alkoholproblem. Pris, tillgänglighet är de stora politiska åtgärderna som påverkar mest.



Seth: Vissa vin- och ölsorter anses bättre för kroppen, finns det relevans i detta!

Sven Wåhlin:Hej Seth

​Kort svar: Nej ​Längre svar: Vissa drycker innehåller mer tillsatser eller naturliga ämnen som inte är nyttiga. För enstaka allergiker eller migräniker kan detta ha betydelse. Men på det stora hela är det alkoholen som ger skador. Ingen alkohol är "bättre för kroppen", men kanske godare och trevligare?





Chrille: Hej, När min flickvän dricker alkohol så förändras sättet hon beter sig på till det värre (skämmer ut oss, provocerar folk, söker uppmärksamhet, blir lätt irriterad), och det slutar ofta i att hon däckar och kissar på sig. Detta nästan varje gång hon går ut och "festar". Till vardags kan hon ofta dricka ett par glas vin. Jag är orolig både för den totala mängden och hennes beteende vid större konsumtion, vilket går ut över mig. Bör jag vara orolig för hennes skull och har du några tips på har jag kan hantera diskussionen kring hennes överkonsumtion?

Sven Wåhlin: Hej Crille

​Ja du bör definitivt vara orolig för henne. Gissningsvis är ni rätt unga, och då är det mer ok att "göra bort sig" på fyllan. Hon tycks ha vad man kallar kontrollförlust, en oförmåga att sätta stopp. Då brukar det i högre frekvens kunna leda till allvarligare problem framöver. Tipps: Kolla riddargatan1.se

Lycka till