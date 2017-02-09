صدور الحكم بحق الصحفي فريدريك أونيفال وزميليه

التقى فريق التلفزيون السويدي بالفتى اللاجيء (عبد، 15 عام) أثناء تصويرهم السلسلة الوثائقية "فوسترلاند" في اليونان. قاموا حينها بتصوير رحلته ورافقهم بعدها إلى السويد.

قُدم بلاغ للشرطة ضد العاملين الثلاثة بتهمة تهريب البشر ، وتم توجيه التهمة لكل من العاملين الثلاثة أمام المحكمة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي. عقدت جلسة المحكمة ضدهم في نهاية شهر كانون الثاني في المحكمة المركزية في مدينة مالمو السويدية. حيث قررت المدعية العامة كريستينا أميلون بعد التحقيق، توجيه تهمة الإتجار بالبشر إلى الصحفي فريدريك أونيفال وزميليه من أعضاء فريق التلفزيون السويدي، وبأن الحكم قد يكون السجن لمدة ثلاثة شهور ولكن الدفاع ادعى بدوره أن فريق التلفزيون رافقوا الفتى في رحلته فقط ولم يساعدوه.

تم اليوم صدور حكم مخفف لمدة شهرين مع وقف التنفيذ ومدة 75 ساعة عمل في خدمة المجتمع بحق العاملين الثلاثة في التلفزيون السويدي.

خفضنا العقوبة إلى شهرين بسبب وجود شخص وأسباب إنسانية وأنه لم يتم مقابل ربح مادي. تقول القاضية كريستينا أندرسون.