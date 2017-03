Åtalas för handel med uppstoppade tigrar

Den ene misstänkte, den djurkonservator som stoppat den tigerhona och tigerunge som det handlar om, säger att han fått tigrarna från djurparken, i det ena fallet för många år sedan.

– Jag känner inte till något liknande fall i Sverige som rört ett så starkt utrotningshotat djur, säger kammaråklagare Maria Johansson till Nyhetsbyrån Siren.

”Efterhandskonstruktion”

Bägge de åtalade männen nekar till brott, men medger omständigheterna i målet. Köparen har i polisförhör hävdat att han agerat i god tro, då han fått information från säljaren om att affären var laglig så länge han betalade en monteringskostnad. Det var när mannen själv ansökte om ett så kallat CITES-intyg efter affären som polis och åklagare kom hela historien på spåren.

– Annars hade vi sannolikt aldrig fått vetskap om detta. Men jag menar att hans version är en efterhandskonstruktion. Det står klart och tydligt på Jordbruksverkets hemsida om vad som gäller kring CITES, säger Maria Johansson till Nyhetsbyrån Siren.

Riskerar fängelse

Konservatorn säger att han fick det vuxna djuret från djurparken för många år sedan då det var fullt tillåtet att hämta även CITES-listade djur från djurparkerna. Men polisen anser att det finns skäl för tillsynsmyndigheterna att vara vaksamma.

– Det är viktigt att de har koll på hur djurparkerna tar hand om djur som dör där så att det inte kommer ut djur som vi vet har ett högt värde på den illegala marknaden, säger Filippo Bassini, chef för polisens nationella grupp som utreder artskyddsbrott och kulturarvsbrott, till SVT nyheter.

Konservatorns bolag krävs samtidigt på 150.000 kronor i företagsbot. Grovt artskyddsbrott är ett brott där minimistraffet är fängelse i lägst sex månader.

En man från Dalarna övertog de uppstoppade djuren från samlaren i ett senare skede. Han är inte misstänkt för brott, men har kämpat för att få tillbaka föremålen i sin ägo. Åklagaren yrkar dock på att föremålen ska förklaras som förverkade.

Fotnot: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) reglerar handeln med hotade vilda växt- och djurarter internationellt.