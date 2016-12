Åter problem med inloggning hos Swedbank

– Under mellandagarna har våra kunder vid flera tillfällen haft svårt att logga in på internetbanken. Under förmiddagen i dag har det varit samma sak, säger Claes Warrén, presskontakt på Swedbank.

Problemen, som varat i fem till tio minuter per tillfälle, kommer och går och däremellan fungerar inloggningen normalt. I dag har det varit två tillfällen när inloggningen inte fungerat.

– Vi rekommenderar kunder som drabbas av inloggningsproblem att försöka igen lite senare. Då kommer man i de flesta fall in. Man kan också ringa vår telefonbank.

Swedbank har tekniker som jobbar med att lösa problemen. Det finns dock ingen prognos för när störningarna kan vara åtgärdade.