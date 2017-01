Lööf om C-kollegans utspel: ”Nu skruvar vi ner tonläget lite”

Anders W Jonssons uttalande uppfattades först som ett ultimatum men mycket snabbt tonade C-ledaren Annie Lööf ned det hela.

Enligt Ekot kräver nu Centern att Moderaterna inte förhandlar med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott, något som Anna Kinberg Batra i sitt utspel i förra veckan sade att hon kunde tänka sig.

Kinberg Batras utspel handlade främst om att Alliansen skulle lägga fram ett gemensamt budgetförslag, vilket skulle leda till att regeringen Löfven fälldes med stöd av Sverigedemokraterna.

Reaktionen från C är nu alltså: om Moderaterna väljer att börja förhandla med SD i sakfrågor så kan inte samarbetet med Alliansen i utskotten fortsätta.

Centerledaren Annie Lööf understryker i en kommentar att det inte handlar om att lämna Alliansen.

Måste välja

– Moderaterna får välja. Och jag skulle bli djupt förvånad om de skulle välja SD. Moderaterna måste vara ärliga. Antingen ingår de i Alliansen eller så gör de inte det. För Centerns del blir det aldrig aktuellt att förhandla med SD, sade Anders W Jonsson, förste vice ordförande och gruppledare i riksdagen.

– Antingen så pratar de med oss eller så pratar de med SD. Vi vill fortsätta Allianssamarbetet. Men Moderaterna måste välja.

Lööf tonar ned

På Twitter tonar dock C-ledaren ned Anders W Jonssons uttalande.

– Nu skruvar vi ner tonläget lite. C är en grundbult i Alliansen och vi kommer givetvis inte lämna. Det är vårt tydliga regeringsalternativ, skriver hon.

– Just nu är det många nyhetsflashar om att C ska lämna Alliansen. Det finns överhuvudtaget ingen grund i det. Däremot kommer C inte börja förhandla med SD om sakpolitik i riksdagens utskott, men det spräcker ju inget regeringsalternativ, skriver C-ledaren i en längre kommentar.

Anders W Jonsson förtydligar

Senare gjorde även Anders W Jonsson ett förtydligande.

– För Centerpartiet är det oerhört viktigt att vi fortsätter det välfungerande Allianssamarbetet vi har i utskotten. Det är väldigt framgångsrikt sedan 2014, säger han till SVT.

– I ett antal frågor har vi kunnat enas i Alliansen. Ibland har vi dessutom fått Sverigedemokraterna att rösta för vårt förslag, vilket innebär att vi fått majoritet i utskottet. Däremot är det aldrig aktuellt för Centerpartiet att samarbeta och förhandla med Sverigedemokraterna.

Ändrar inte uppfattning pga SD

Anders W Jonsson säger vidare till SVT att det är Moderaternas sak att avgöra om de vill förhandla med Sverigedemokraterna.

– Men vi i Centerpartiet kommer inte att ändra uppfattning beroende på vad Sverigedemokraterna säger.

Anders W Jonsson säger också att partierna inom Alliansen ofta lyckas kompromissa sig fram till en ståndpunkt där vi ”lyckas möta varandra”.

– Men vi kommer aldrig att ändra uppfattning i en fråga med argumentet att Sverigedemokraterna vill att vi byter fot.