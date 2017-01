En av tre svenskar går på diet – LCHF lockar flest

Innebär att fasta två dagar i veckan och äta som vanligt de andra fem dagarna.

Under två dagar minskas kaloriintaget, män rekommenderas att äta 600 kcal. per dag och kvinnor 500 kcal. Dieten fick sitt genombrott 2012 i samband med BBC-dokumentären Eat, Fast and live longer.

Liksom LCHF saknas långtidsstudier på hur 5:2 påverkar kroppen.