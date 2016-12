Drottning Silvia förd till sjukhus

Det var på kvällen den 23 december, drottningens 73-årsdag, som hon fördes till sjukhus. Drottningen ska ha varit förkyld under en tid, och känt av yrsel under fredagskvällen. Hon ska ha hållits kvar på sjukhuset under natten för observation.

– Just nu är den sista rapporten från läkare att drottningen mår bra, men som en säkerhetsåtgärd stannar hon kvar, säger hovets informationschef Margareta Thorgren till TT.

Vid klockan halv fyra på lördagseftermiddagen var drottningen fortfarande kvar på Karolinska och hovet vet inte hur länge hon kommer att bli kvar.

Alla i kungafamiljen är informerade och delar av familjen har varit samlad, skriver TT.