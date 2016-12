Drottning Silvia förd till sjukhus

Det var på kvällen den 23 december, drottningens 73-årsdag, som hon fördes till sjukhus. Drottningen ska ha varit förkyld under en tid, och känt av yrsel under fredagskvällen. Hon ska ha hållits kvar på sjukhuset under fredagnatten för observation.

Stannar kvar på sjukhuset

Även julaftonsnatten tillbringade Silvia på Karolinska sjukhuset.

– Drottningen kommer stanna kvar på sjukhuset över natten, nya beslut tas i morgon, säger hovets informationschef Margareta Thorgren,

Tidigare har delar av familjen varit hos Silvia på sjukhuset, och familjen i övrigt ska må bra. Kungafamiljens julfirande kommer pågå som planerat.

– Drottningen vill understryka att drottningen mår bra, säger Margareta Thorgren.

SVT Nyheter har försökt nå hovet för en kommentar under juldagen.