Tolvårige Nils sålde majblommor på Drottninggatan när lastbilen kom körandes

Nils Hagelin och sex av hans kompisar hade precis slutat skolan för dagen och fått påsklov. De gick ner på stan för att börja sälja sina majblommor. Men bara efter en halvtimme på Drottninggatan hör de flera höga smällar och skrik och ser hur lastbilen kommer ner för backen.

– Den kör in i massa butiksskyltar och butiker på ena sidan. Jag och min kompis står då i mitten av vägen. Och båda vi springer. Jag springer in i en dörröppning och gömmer mig där. När lastbilen har kört förbi är det en butik som säger att vi kan komma in och gömma oss, berättar Nils Hagelin i kvällens Lilla Aktuellt.

Gömmer sig i en källare

Nils ringer sin pappa som jobbar nära och snabbt kommer dit. Tillsammans får de gömma sig i en källare där de får vänta i flera timmar.

– Och jag sitter och gråter och är jätterädd för att det ska komma nån och skjuta eller nåt. Jag messade mest med mina kompisar och vi försökte lugna ner varandra.

Alla Nils kompisar klarade sig oskadda. Men någon mer försäljning av majblommor blir det inte för Nils.

– Jag tror inte jag vill sälja mer majblommor. Jag tycker fortfarande att det känns lite läskigt.

Rädd för att gå ut

Nu har det gått tre dagar sen terrordådet i Stockholm. I helgen har Nils mest varit hemma och tagit det lugnt, umgåtts med familjen och försökt tänka på annat. Han är fortfarande rädd för att gå ut på stan.

– Det känns jobbigt för jag har inte gjort det än. Jag är rätt rädd för att gå ut, för nu vet man hur fort det kan hända. Men man ska ju inte vara rädd hela tiden, om man går runt och är rädd har ju den här personen vunnit och det är det han vill, sätta skräck i folk, säger Nils.

Han är både rädd och arg efter händelsen.

– Det är frusterande, jag är arg på personen som gjorde det, att man ens kommer på tanken. Jag är ledsen för alla familjer som behöver förlora folk på grund av en galning i en lastbil körde över dem. Och jag känner mig skakad att det kan hända så plötsligt.

Försöker lugna kompisar

Han ser fram emot att komma tillbaka till skolan efter lovet och träffa sina kompisar. Men rädslan hänger kvar, samtidigt som han gör allt för att lugna sina kompisar.

– Jag tänker att jag inte ska vara rädd. Alltså att gå ut. Jag ska inte vara rädd för att gå ut på gångvägar för att man är rädd att det ska komma en bil. Och så försöker jag vara så lugn som möjligt och lugna ner mina kompisar, för de flesta är fortfarande riktigt chockade och ledsna över det här.