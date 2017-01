Fadimes kamp för sin frihet

Femton år har gått sedan Fadime Sahindal sköts av sin pappa med flera skott framför ögonen på hennes mamma och två systrar. Ett hedersmord som satte ljus på ett fenomen som för många var okänt. Fadimes död och även hennes kamp för sitt liv öppnade ögonen på såväl politiker, rättsväsendet och vanliga människor. Helt plötsligt sattes hedersrelaterat våld på agendan. Men priset var högt. Fadime träffade en svensk man och blev kär. För det fick hon betala med sitt liv.

Fadime Sahindal mördades av sin pappa den 21 januari 2002. Då var hon 26 år gammal.

Fadime Sahindal föddes 1975 i turkiska Kurdistan i en familj med fem systrar och en bror. När hon är sju år gammal flyttar familjen till Uppsala där hon växer upp i stadsdelen Nyby. Hennes föräldrar vill att hon, liksom sina äldre systrar ska gifta sig med en kusin i Turkiet. Men Fadime växer upp i ett svenskt samhälle, hon vill vara med vänner och studera vidare, något som föräldrarna inte tycker om.

Träffade kärleken

Efter studenten träffar Fadime Patrick Lindesjö på en utbildning i Uppsala, de blir kära men tvingas hålla sitt förhållande hemligt för Fadimes familj. Patrick Lindesjö är svenskiranier och därför helt omöjlig som pojkvän, enligt Fadimes släktingar. Efter ett år av hemliga möten blir de mer oförsiktiga och under hösten 1997 upptäcks de på stan av Fadimes pappa som blir rasande. Familjen med pappan och den yngre brodern i spetsen blir allt mer aggressiva, kallar henne hora och hotar Fadime till livet. Fadime står upp mot familjen, anmäler hoten och i 1998 döms pappan och brodern till dagsböter respektive skyddstillsyn för olaga hot. Fadime flyr från Uppsala och börjar studera i Norrland. Men hoten från släkten fortsätter och blir allt allvarligare. Brodern får till uppgift att ta livet av Fadime för att upprätthålla familjens heder och se till att systrarna höll sig inom familjens ramar. Polisen förstår inte allvaret. Fadime väljer till slut att gå ut i media och berätta om sin situation.

– Som en sista utväg vände jag mig till massmedia för att få hjälp och detta kom att bli mitt effektivaste skydd, säger Fadime när hon talar i riksdagen bara fyra månader innan hennes död.

Misshandlades av brodern

Så fel hon får. Uppmärksamheten gör Fadimes pappa och bror än mer arga. De förbjuder henne att befinna sig i Uppsala men Fadime saknar sina systrar och mamma och gör hemliga besök i hemstaden. Det är vid ett sådant besök som Fadime möter sin lillebror som går till attack och misshandlar henne på Stora torget i Uppsala inför flera vittnen. Han döms senare till fem månaders fängelse. Misshandeln blir en vändpunkt för Fadime. Hennes älskade Patrick har nyligen omkommit i en bilolycka samma dag som de skulle flytta ihop.

– Jag var helt bedövad fram till misshandeln. Min bror sparkade på mig på marken, jag var totalt krossad men då insåg jag att de som står mig närmast kommer och sparkar på mig när jag mår som sämst, då kom ilskan. Aldrig i livet att jag lägger mig ned för de här människorna, jag vet att Patrick hade velat att jag stått upp för mig själv, säger Fadime i en intervju med Sveriges radio vid tiden för broderns rättegång.

Fadime reser sig igen och fortsätter studera. I början av 2002 är hon på väg till Kenya för en praktikperiod under sin socionomutbildning. Innan hon reser besöker hon Uppsala för att träffa sina systrar och mamma i systerns lägenhet. Där händer det som inte får hända. Plötsligt står pappan utanför dörren när Fadime är på väg ifrån systerns lägenhet. Han skjuter henne på kort avstånd. Första skottet går in i hennes käke, det andra sätts rakt mot hennes hals. Fadime dör omedelbart. Hon slipper höra hur hennes far upprepar ordet ”hora”.

”Drog skam över familjen”

Det som hon förutspådde i ett tal i riksdagen bara fyra månader innan hennes död hade skett. Inför politikerna sa hon:

– Jag hade dragit skam över familjen och hotade deras ställning gentemot deras omgivning. Det skakade om deras värld och skrämde livet ur dem. I deras ögon hade jag alltså förvandlats från en fin kurdisk flicka till en uppkäftig hora som trodde att hon var något bara för att hon levde i Sverige. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde hantera problemet, för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och skulden skulle betalas i blod.

”Magiskt över Fadimes öde”

Fadimes systrar och släktingar bär ut hennes kista vid begravningen i Uppsala domkyrka. Foto: TT

Pappan Rahmi Sahindal grips bara timmar senare. Han erkänner direkt mordet på sin dotter, något han senare ska komma att ta tillbaka i hovrätten som mot hans nekande dömer honom till livstid i fängelse. 2015 ändras straffet till tidsbestämt. Nästa år kommer Rahmi Sahindal vara en fri man.

Fadime ligger begravd i Uppsala bara några meter från sin kärlek Patrick Lindesjö. På hennes minneshögtid den 4 februari 2002 samlas tusentals människor för att sörja – bland dem kronprinsessan Victoria och Mona Sahlin.

En av de många manifestationer som hållits mot hedersrelaterat våld till minne av Fadime och andra kvinnor som dödats i hederns namn. Denna manifestation hölls 2012 på Medborgarplatsen i Stockholm och anordnades av Riksföreningen ”Glöm Aldrig Pela och Fadime”. Foto: TT

– Jag har aldrig varit med om att en ung kvinna berört så många. Det är något magiskt över Fadimes öde. Hon kommer att stanna kvar hos mig så länge jag lever, säger Mona Sahlin efter mordet.