Födde på köksgolvet – kritisk mot resursbrist på förlossningen

SVT Nyheter efterlyste användarnas upplevelser från förlossningsvården och en av de som hört av sig är Emma Sahlsten. För nio veckor sedan födde hon sin son Helmer hemma på köksgolvet.

När hon ringde in till förlossningen grät hon i telefonen och ville åka in, men fick rådet att stanna hemma och vänta. Värkarna fortsatte och var så täta och kraftiga att hon och hennes sambo bestämde sig för att åka in till förlossningen i alla fall, trots tidigare råd om att stanna hemma.

– Vi insåg direkt att jag inte kan ta mig ut till bilen, så vi ringer en ambulans. När de precis ska lasta in mig i bilen går vattnet och huvudet kommer. Då bedömde de att det var säkrare att gå in igen än att stanna i bilen, säger Emma Sahlsten.

Kritiken mot förlossningsvården i Sverige har varit massiv de senaste åren. Flera BB har stängt och ABF:s kurs i bilfödslar har uppmärksammats stort och blivit ett tydligt exempel på vad som händer när resurserna till landets BB och förlossningsavdelningar minskar.

– Man kämpar för att bli sedd både på förlossningen och efteråt. Det finns alldeles för lite personal, säger Emma Sahlsten.

Satsar 500 miljoner

Som ett svar på den massiva kritiken satsar regeringen nu 500 miljoner på förlossningsvården i vårbudgeten. Pengarna ska framförallt gå till att bemanna upp med mer personal.

För Emma Sahlsten handlar kritiken mot förlossningsvården framförallt om eftervården, som hon tycker varit under all kritik.

– Jag har efterfrågat någon typ av samtal efteråt, vad som helst. Jag har verkligen kämpat för att få kontakt med någon, men jag tycker att eftervården varit under all kritik. Ingen har tid att sätta sig ner och berätta så här ser det ut, det här har du varit med om, säger hon och fortsätter:

– Det är fortfarande svårt för mig att prata om det här. Jag var så otroligt rädd. Ambulansförarna sa till mig att de inte visste vad de skulle göra, att de aldrig hade varit med om något liknande. Jag och min sambo fick själva instruera dem och den ena stod i stort sett bara still och hade ingen funktion.

”Vi var i chock”

Emma Sahlstens förlossning gick extremt snabbt, men hon tänker ändå att personalbristen påverkat att hon tvingades föda hemma.

– Om det är så nu att man lägger ner BB och förlossningsavdelningar i landet, är det viktigt att satsa på att utbilda ambulanspersonal, för det är dem man kommer att möta istället. Ambulansen vi mötte var verkligen inte förberedd, de hade inte ens något med sig som vi kunde klippa navelsträngen med.

– Vi upplevde att vi varit med om ett trauma, vi var i chock. Jag var så rädd där hemma och trodde verkligen att jag skulle dö.