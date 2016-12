Föräldrapenningsförslag får brett stöd

Föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn begränsas.

Föräldrapenningen begränsas så att den hamnar på en nivå som motsvarar genomsnittligt antal dagar använda för äldre barn.

Om ett barn blir bosatt i Sverige under barnets andra levnadsår ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om barnet blir bosatt i Sverige efter andra levnadsåret lämnas föräldrapenning under högst 100 dagar.

Föräldrar och barn som kommer från utlandet och som inte tidigare har bott i Sverige samt föräldrar och barn som flyttar tillbaka till Sverige efter bosättning utomlands omfattas av begränsningarna.

Förslaget omfattar inte barn som adopteras.

Förslaget omfattar dem som kommer till Sverige med barn och blir bosatta här från och med den 1 juli 2017.

Källa: Regeringens hemsida