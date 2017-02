Gruppen som sprider kärlekshälsningar över hela världen

Näthatet är långt borta i Facebook-gruppen ”My love for you is so big it has reached…” som har över 22.000 medlemmar. Och fler blir det ständigt, särskilt nu till Alla hjärtans dag då många vill visa sin kärlek för nära och kära. Konceptet går ut på att man fotar av lappar med kärlekshälsningar från olika platser i världen och byter dem med varandra.

I gruppen kan man efterlysa vem man vill skicka sin kärlek och sedan erbjuda lappar i gengäld från den plats man själv befinner sig på. Lapparna blir då skräddarsydda med parets namn på från olika platser världen över. Ett exempel: vill Sara skicka kärlek till David så kan hon efterlysa lappar med ”Till David: Saras kärlek till dig är så stark att den nått ända till Sydney” som fotas av utanför till exempel Sydneys kända operahus.

Stått och fotat i timmar

Svenska Johanna är med i gruppen och samlar bilder till sin kompis som ska gifta sig i sommar. På cirka en månad har hon fått ihop 150 bilder på lappar från massor av länder och gjort kanske dubbelt så många själv, som hon fotat i sin hemstad Skellefteå.

– Jag har stått ute i timmar och fotat och frusit. Många som jag skickat till har aldrig sett snö så då är det roligt att kunna ha snön i bakgrunden, säger hon.

Själv har hon fått lappar från länder som Sydkorea, Indien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge och flera delstater i USA. Johanna upptäckte kärleksfenomenet i en amerikansk mammagrupp och har sett det växa.

– Det är en så rolig grej. Det började med att folk skickade en kärleksförklaring till sin partner men nu är det även anhöriga till svårt sjuka som vill skicka uppmuntran i stil med ”vi tänker på dig ända från Sverige” eller till minne av barn som de förlorat, säger Johanna.

För människor närmare

Ofta går det ut på att två personer bestämmer att de ska byta lappar från deras respektive länder. Men i gruppen delas mängder av olika berättelser och livsöden som berört Johanna så att hon vill hjälpa till utan att få en bild tillbaka.

– Jag har bland annat sett hur människor med liknande historier och bakgrunder fått kontakt med varandra. Två kvinnor upptäckte att de hade barn med samma ovanliga sjukdom och började skriva och prata i telefon med varandra. Det här för folk närmare och sprider kärlek, säger hon.

Men helt konfliktfritt har det inte varit i gruppen. Människor från platser som New York eller Paris med stora kända landmärken är oerhört populära men bor man på landsbygden i till exempel USA där projektet startade, är det inte lika lätt att få folk att vilja byta bild med en och får svårare att fullfölja sina projekt, förklarar Johanna.

– Sedan har det också skett att folk tar emot bilder men sedan blockerar personerna som skickat utan att ge tillbaka. Även fejkade och photoshoppade bilder har förekommit. Det tar ju ganska mycket tid att göra fina lappar och gå ut och fota på vackra platser.

Johanna har ett tag kvar att samla bilder till kompisens bröllop i sommar. Drömmen är att få bilder från ovanliga ställen som Kina där Facebook inte är tillåtet. Och snart när den värsta kylan lagt sig i Skellefteå ska hon ut och fotografera igen.

Fotnot: Johanna heter egentligen något annat. Namnet är fingerat så inte hennes överraskning avslöjas i förtid