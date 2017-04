Han försökte stoppa lastbilen med värdetransportbil

Många blev vittnen till terrorattacken på Drottninggatan i fredags. Santiago Cueva var en av dem som försökte att stoppa lastbilen.

Körde i motsatt riktning

Samtidigt som lastbilen accelererade fart på Drottninggatan befann sig Santiago Cueva i en värdetransportbil i närheten av Åhlens City. Han körde i motsatt riktning längs med shoppinggatan, när han plötsligt får syn på den skenande lastbilen.

Han förstod direkt att det var något som var fel.

– Jag kör ofta på Drottninggatan och förstod direkt att det var något som var fruktansvärt fel. Jag tolkade det som att det var ett attentat. För det var så våldsamt, den tog med sig allting.

LÄS MER: Papusa blev dådets första offer: ”Jag låg där – jag trodde att allt var slut”

”Jag trodde att den skulle köra hela vägen”

Santiago Cueva agerar snabbt och bestämmer sig för att parkera sin bil snett över Drottninggatan för att stoppa lastbilen. Han sitter redo att kasta sig ur sin bil, men lastbilen hinner aldrig fram till den parkerade värdetransportbilen utan kraschar in i Åhléns.

– Jag hade bestämt mig för att jag ställer min bil i vägen. Jag trodde verkligen att den skulle köra hela vägen. Innan den krockar, innan den kör in i Åhléns, så känns det som om den förlorade styrförmågan och det är därför den kraschar in då, det är så jag känner det, det är så jag upplever det. Jag upplever det inte som om han planerade att köra in där.

Så fort lastbilen har kraschat kliver Santiago ur sin bil och skyndar sig fram till lastbilen för att försöka att hjälpa till.

– Min uppgift blev att försöka få bort alla som stod runt om, jag visste inte när det skulle sluta om det skulle bli värre eller vad som skulle hända.

LÄS MER: Detta vet vi om attacken

Santiago Cueva vill lyfta fram sin kollegor som jobbade som väktare vid tillfället för attentatet.

– Det var starkt agerat av alla väktare och ordningsvakter, av alla min kollegor, som var där på plats först och hjälpte till med att få bort alla människor. Innan polis och räddningstjänst var på plats.