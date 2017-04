Hanna valde bort p-pillren för p-stav

P-pillren väljs bort av unga tjejer i allt större utsträckning. Siffror från Socialstyrelsen visar att antalet tjejer mellan 15-19 år som valde att sätta in en spiral eller p-stav nästan fördubblades under förra året. Hanna Hellström, 23, är en av de tjejer som har valt att sluta med p-piller och sätta in en p-stav i stället.

KRÖNIKA: Lätt att köra fast i preventivmedelsdjungeln

Hon började med p-piller när hon var 16 år, bytte sedan till minipiller med färre hormoner för att sedan gå över till p-stav för tre år sedan. Anledningen var både för sin egen skull men också för miljön.

– Jag tyckte inte att det kändes bra att äta hormoner varje dag och även kissa ut dem till fiskarna, säger Hanna Hellström.

Svårt med rutiner

LÄS MER: P-pillret tappar mark bland unga

Hanna Hellström hade också en del pms och humörsvängningar under tiden med p-piller som blev bättre när hon minskade hormondosen och började äta minipiller. Samtidigt kände hon att hon ville minska hormondosen ytterligare men också få ett mer långsiktigt och enklare preventivmedel.

– Jag är ganska dålig på rutiner och glömde lätt pillren, så då kontaktade jag en barnmorska och pratade med vänner om vad jag kunde testa. Då blev det p-stav eftersom det innehåller ännu mindre hormoner och så sitter den där i tre år. Det känns bra att jag inte behöver göra något aktivt för att få skyddet, säger Hanna Hellström.

Skräckhistorier om spiral

LÄS MER: Ny studie: P-piller kan ge ökad ångest

Även spiral har blivit vanligare hos unga kvinnor, sedan Läkemedelsverket ändrade sina rekommendationer och började förespråka det även för kvinnor som inte fött barn. Men för Hanna Hellström var det inte aktuellt.

– Jag hade hört så många skräckhistorier om att det skulle göra ont att sätta in den och att man kunde ha ont i flera veckor efter. Först var jag intresserad av en kopparspiral helt utan hormoner, men avstod eftersom blödningarna och mensvärken kan bli kraftigare.

Hanna Hellström upplever att allt fler tjejer vill undvika hormoner och att de av hennes kompisar som äter p-piller har valt de med absolut lägst dos hormoner.

Fler vill undvika hormoner

– Jag och mina vänner är väldigt noggranna med hormoner. Det kan ju inte vara riskfritt att äta hormoner varje dag. P-piller har ju inte funnits så väldigt länge ändå och man kan nog inte säga allt om biverkningarna i dag.

Naturliga preventivmetoder som fertilitetsappar som mäter kroppstemperaturen och förutspår säkra perioder är något Hanna Hellström tycker är intressant, men hon vill avvakta tills forskningen kommit längre.

– Jag har funderat på det men tycker fortfarande att det är väldigt osäkert. Det är ju fortfarande ganska nytt men blir det större och forskas mer kring, skulle jag kunna överväga det. Men sen är det där med att jag är dålig på rutinerna. Jag tror jag kommer att fortsätta med p-stav.

LÄS MER: Fertilitetsapp kan marknadsföras som preventivmedel