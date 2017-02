Här är gruppen där 97.000 kvinnor delar varandras liv

”Tjejer, jag behöver hjälp.”

Så börjar ett av inläggen i facebook-gruppen Honey & the bees. Att klicka in här känns ungefär som att kliva in i någons vardagsrum och hamna mitt i ett pågående samtal mellan några väninnor – 97.377 stycken för att vara mer exakt.

Någon vill ha råd om hon ska stanna med sin pojkvän, någon annan vill veta om det finns fler tjejer som är omkring 1.60 centimeter långa. En tredje vill diskutera ADHD. En fjärde vill bara att någon ska gilla hennes profilbild, så lovar hon att gilla tillbaka. En femte ber om mod att våga fråga sin pojkvän om han vill gifta sig med henne. En tjej frågar om någon mer än henne känner sig otrygg med att gå ut på kvällen. Någon letar efter nya tjejkompisar, en annan har just blivit lämnad av sin pojkvän.

”Fick ingen direkt klar anledning och behöver det inte heller. Gör så ont i hela kroppen, nästan så att man vill ge upp. Vad gjorde ni när ni var heart-broken?”

Kommentarerna trillar snabbt in. En tjej skriver att hon också precis blivit dumpad och föreslår att de ska träffas i Göteborg för att gå ut tillsammans.

”Här finns någon för alla”

Det här är Sveriges största grupp på nätet där endast personer som identifierar sig som tjej, kvinna eller tant får vara med. Det började i oktober 2015, berättar grundaren Lina Taha. Som yngre hade hon själv saknat en plats att prata med andra tjejer, då föräldrarna inte tillät henne att vara ute sent på kvällarna.

– Tjejer behöver ett forum där vi kan prata utan att killar lyssnar, en mansfri zon. Vi jobbar med manliga kollegor, vi har killkompisar. Men ibland behöver man bara prata med någon annan som också får mens, någon som också blir jättesugen på choklad en gång i månaden.

Precis hur stort behovet av en sådan plats var kunde Lina Taha inte själv föreställa sig. Kvinnor från hela landet, med alla tänkbara etniciteter och bakgrunder, anslöt sig till hennes grupp. De flesta är mellan 16 – 26 år, men åldersspannet sträcker sig ända upp till 60. Lina Taha uppskattar att det görs minst ett inlägg var femte minut. Många tjejer sänder live i gruppen, det kan handla om någon som sitter i sitt rum och sminkar sig och vill ha sällskap. Samtidigt som sändningen pågår rullar kommentarerna in.

– Gemenskap mellan kvinnor är inte alltid så stark i det verkliga livet. Det finns inte direkt några caféer eller fritidsgårdar för bara tjejer. Dessutom ska man försöka passa in i de olika grupper som finns i samhället, tyvärr. Men det här är annorlunda. Det här är inte begränsat till en klass på 30 elever, där 15 av dem är tjejer och du måste hitta någon av dem att klicka med. För många går inte det, så man hamnar utanför. Men här finns någon för alla.

Rop på hjälp blandas med sminktips

Honey & the bees är inte den enda gruppen där bara tjejer får komma in. På Facebook finns flera liknande rum, som ”Pink room” och ”Heja livet”. Gemensamt för alla grupper är för vad och vilka de finns till. Som en av gruppernas beskrivning lyder:

”Något för oss kvinnor, där vi är med varandra, inte mot varandra.”

– Jag känner mig stolt över det här, väldigt stolt. Det handlar inte bara om en grupp, det känns som att vi – alla tusentals tjejer tillsammans – skapat något väldigt stort. Jag ser inte på det som att jag är något speciellt, men tillsammans har vi gjort något som är bra för samhället och som påverkar många kvinnors liv, säger Lina Taha.

Inläggen om restips, make up-råd och kärleksproblem blandas med rop på hjälp. Det kan handla om någon som är fast i en våldsam relation, mår psykiskt dåligt, eller bara saknar någon att prata med. Ofta kommer svaren snabbt, berättar Lina Taha.

– Många tjejer ställer upp direkt. De erbjuder sig att swisha över pengar, fixa tak över huvudet om någon behöver någonstans att bo. De frågar om tjejen behöver sällskap eller hjälper dem att komma i kontakt med en kvinnojour om de behöver det. Folk ställer upp med allt, det är helt sjukt när man tänker efter.

Lina Taha grundade gruppen, men i dag har hon hjälp av åtta andra tjejer. Foto: Melanie Deuretzbacher

Tjejer hjälps åt att vaka över gruppen

I takt med att gruppen växt har 13 regler vuxit fram. Man får till exempel inte kränka andra, diskutera religion eller politik eller hänga ut någon i syfte att skada personen. Lina Taha var till en början den enda som skötte gruppen men eftersom hon har ett heltidsjobb och gruppen är helt ideell har hon i dag hjälp av åtta andra tjejer.

Sju av dem är så kallade Beekeepers, som ska se till att reglerna följs. Inget näthat är tillåtet.

– Självklart blir det bråk, nästan varje dag dyker det upp någonting. Vi är nästan 100.000 tjejer, alla kan inte komma överens. Men vi har bra koll. Om det är två personer som bråkar kan vi blockera den som uttalat sig mest kränkande, om det behövs skickar vi en varning till den andra.

Om en tjej vill berätta om ett problem eller fråga anonymt kan hon mejla till gruppen och få sitt inlägg postat genom dem. Till en början tog Lina Taha emot alla sådana inlägg själv. Hon berättar att hon slagits av modet många kvinnor visar, men också av vad som döljer sig bakom profilbilder och filter.

– Jag minns en tjej som hade varit väldigt aktiv och lagt upp inlägg med sin familj, hon såg ut som en väldigt lycklig småbarnsmamma. Sen får jag plötsligt ett anonymt inlägg om att hennes man misshandlade henne hela tiden, hon skrev att hon inte visste var hon skulle ta vägen. Det har verkligen öppnat mina ögon för att man inte vet vad som döljer sig bakom det yttre.

”Inte fixat eller tillrättalagt”

Vissa ämnen bränner till mer än andra. Det kan till exempel handla om otrohet, relationer – eller när olika kulturer krockar. Trots att politik och religion inte ska diskuteras så dyker det upp med jämna mellanrum.

Lina Taha berättar att hon själv fått kritik då hon skrivit inlägg om att hon som muslim väljer att inte bära för avslöjande kläder.

– Men det blir ändå en bra diskussion och det är just det som är grejen. I den här gruppen blir man på tvungen att försöka förstå var andra kommer från. Jag har själv haft mina förutfattade meningar om tjejer som tillhör andra grupper i samhället. Det som händer här kan vara något så litet som att en tjej ställer en fråga till en annan tjej som bär slöja och får ett svar – det påverkar hur man ser på andra när man sedan kliver ut på gatan.

Gruppen är sluten, men Lina har tillsammans med några andra tjejer startat en podd där de diskuterar det som under den gångna veckan skapat mest debatt. Hon har själv fått ta emot både kritik och näthat, men precis som hon tycker att diskussioner mellan tjejerna är viktiga så backar hon inte från att prata om känsliga ämnen även utanför gruppen.

– Podden för mig handlar om att rektorn på skolan, min chef, mina manliga kollegor eller någon annans manliga klasskamrater ska kunna höra vad vi pratar om – vad som är viktigt för oss. Det är just det som samhället behöver lyssna på. Det är inte fixat eller tillrättalagt, det är bara några tjejer som sitter och pratar i en soffa.