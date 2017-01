Här svarar SVT:s politikreporter på alla era frågor om M:s Alliansutspel

Kan det bli val nu i stället för 2018?

Ja det kan bli nyval redan i höst. Det är däremot inte sannolikt. I och med Centerpartiets besked att man inte vill lägga en gemensam borgerlig budget i höst, så saknas det tillräckligt stöd för att utmana Löfven.

Hur nära är vi en Allians-kollaps?

Risken för att Alliansen faktiskt spricker ökar i och med dagens besked från moderaterna. Partierna kommer att få svårt att hantera att man har så pass olika syn på hur man ska förhålla sig till SD. Samtidigt har samtliga borgerliga partier tydligt tagit ställning för att man vill ha en icke-socialistisk regering.

Hur stort stöd har Anna Kinberg Batra inom Moderaterna för sitt utspel, och närmandet till Sverigedemokraterna?

I de undersökningar som vi på SVT gjort hos ledande moderata kommunpolitiker så har det visat sig att stödet för ett närmande till SD ökat över tid.

Hur sannolikt är det att det efter valet 2018 blir en ren moderatregering med stöd av L,C,KD och SD?

Blir M största parti och den parlamentariska situationen är oklar så är det en utveckling som ligger i korten. L och C kommer förmodligen hålla fast vid sitt avståndstagande till SD. Då är en enklare lösning om styrkeförhållandena är desamma som idag att M bildar en egen regering som har stöd av allianspartier och SD.

Tror du att L är mer benägna till att gå på M:s linje än var C är?

Det är svårt att göra en sådan bedömning idag. Som det ser ut är båda partierna tydliga med att man inte vill fälla regeringen med hjälp av en gemensam budget i höst. Båda partierna har också profilerat sig på att ta avstånd från Sverigedemokraterna.

Vad kan man tänka sig att M nu kommer ta gamla S-väljare som röstat på SD?

Det är M som tydligt haft som strategi att försöka locka tillbaka väljare som lämnat partiet från SD. Det är möjligt att det skulle kunna leda till att man även kan locka besvikna S-väljare.

Kan det vara möjligt att inte samarbeta alls med SD om de nu har över 20%? Går det att försvara det demokratiskt att inte bry sig om 20% av befolkningen?

Enbart det faktum att ett parti får över 20 procent i ett riksdagsval innebär inte per automatik att partiet får inflytande över regeringens politik. För att få det måste partiet antingen ingå i regeringsunderlaget eller forma allianser och samarbeten som kan locka en majoritet i riksdagen. Det senare har vi sett en rad exempel på sedan valet 2014. Det mest kända var när SD röstade på allianspartierna budget 2014.

Hur pass realistiskt är det att C och/eller L bildar regering med S?

Som läget är idag så har både C och L bundit upp sig för en borgerlig regering. Centerpartiet hade ett samarbete med s under en period, men har sen dess gjort allt man kan för att visa att man vill tillhöra ett icks-socialistiskt regeringsunderlag.

Det känns som ett desperat försök att få tillbaka lite väljare som lämnat M för SD, eller vad tror du?

Moderaterna har under ungefär ett års tid arbetat utifrån en strategi att locka tillbaka SD-väljare. Dagens besked passar in i det mönstret eftersom det säkerligen gör det mer attraktivt att åter byta parti. Kinberg Batra är satt under stark press men jag håller inte med om att det är desperat.

Om M och KD skulle bestämma sig för att lägga en gemensam budget, vad innebär det i praktiken?

Förmodligen kommer samtliga borgerliga partier att lägga egna budgetar i höst. Att M och KD skulle gå ihop är osannolikt eftersom de då skulle skapa en ny "mini-allians". En sådan får ju dessutom ingen egen majoritet i riksdagen även om man skulle få stöd av Sverigedemokraterna.