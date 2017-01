Hårt tryck på landets akutmottagningar 

Säsongsinfluensan är här och då ökar trycket på landets akutmottagningar och vårdavdelningar. Södersjukhuset i Stockholm har varit överfullt och väntetiden på akutmottagningen har varit uppemot 40 timmar, något som Dagens Nyheter var först med att berätta.

En kombination av färre vårdplatser, hög belastning på grund av influensan och att personalen sökt ledigt under jul- och nyårshelgen har gjort situationen ansträngande. Enligt Södersjukhusets chefsläkare Thomas Arnhjort har situationen lättat något och sjukhuset har tillsatt 13 nya vårdplatser.

Anna Nergårdh, chefsläkare på Stockholms läns landsting säger till SVT Nyheter att det är fortsatt hårt tryck på akutmottagningarna i länet.

– Det har lugnat sig något det senaste dygnet, men det är fortfarande högt tryck. Många söker för influensan och med influensaliknande symptom, säger Nergårdh.

”Är förjävligt”

Även på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har trycket varit hårt under de gångna helgerna och sjukhuset gick in i stabsläge i mellandagarna. Karolinska har under hösten haft problem med att rekrytera personal och det har lett till att sjukhuset tvingats minska antalet vårdplatser.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget och vidtar åtgärder.

Personal och facket delar inte landstingsledningens uppfattning om att influensasäsongen är orsaken till de långa väntetiderna.

– Det är för jävligt, men så här är det hela tiden, säger Anna Karin Sten, sjuksköterska inom Stockholms läns landsting till SVT Nyheter.

LÄS MER: Här har influensan slagit som hårdast

Sjuksköterska: Folk flyttas mitt i natten

Anna Karin jobbar på patienthotellet i Danderyd, men hoppade förra veckan in extra på en infektionsavdelning på Södersjukhuset, enligt henne var det då överbeläggning på hennes avdelning.

Hon berättar att under hennes arbetspass väcktes en svårt sjuk kvinna mitt i natten för att flyttas från en vårdavdelning till ett patienthotell.



– Det är inte roligt att jobba och man känner sig helt maktlös, fortsätter Anna Karin Sten.

Enligt henne leder det ökade trycket på akutsjukvården i Stockholm till att många väljer att söka sig därifrån.

– De unga sjuksköterskorna pallar inte och de får inte stöd från arbetsgivaren, säger hon.

Kris i Göteborg

Vårdförbundet delar inte heller uppfattningen att influensan är huvudorsaken till det hårda trycket.

– Det är en bidragande orsak, men vården i Stockholm är eftersatt, säger Jane Stegring, vice avdelningsordförande i Stockholm på Vårdförbundet.

Vårdförbundet menar att det finns ett större, strukturellt problem med låga löner och att deras medlemmar upplever att de har liten möjlighet att påverka sitta arbete.

– Jag är överens med facket om att det är ett problem att locka personal, säger Anna Nergårdh, chefsläkare i Stockholms läns landsting.

”Det är ingen vård vi vill bedriva”

Det är inte bara i Stockholm som trycket på vården har varit hårt. I Västerbotten och Norrbotten har trycket varit hårt på akutavdelningarna. Sunderby sjukhus utanför Luleå gick in i stabsläge dagen före nyårsafton. Sjukhuset har tidigare brottats med personalbrist.

Personal på Sahlgrenska sjukhuset Göteborg beskriver situationen som ohållbar. Stängda vårdplatser på Sahlgrenska har lett till att patienter tvingats ligga kvar på akuten.

– Vi i personalen känner att vi har tröttnat på att försvara sjukhuset för det här är ingen vård vi vill vara med och bedriva, där sjuka människor ligger kvar i våra korridorer dygn in och dygn ut, säger Caroline Laursen som är skyddsombud för Vårdförbundet på Akuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till SVT Nyheter Väst.