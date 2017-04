Hon samlar in pengar till torkans offer i östra Afrika

Miljoner människor riskerar att svälta ihjäl i den värsta hungersnöden i östra Afrika på flera decennier. Svälten beror både på svår torka och på konflikter i området.

Några av de värst drabbade länderna är Somalia, Sydsudan, Kenya – och Etiopien. Noha Berhans föräldrar kommer från Etiopien och nu har hon bestämt sig för att försöka hjälpa till.

”Kunde varit jag”

– Jag vaknar upp i en varm säng varje dag och folk där kämpar för dagen. Det kunde lika gärna varit jag. De har bara blivit födda där omständigheterna inte är lika bra, säger Noha Berhan.

18-åriga basketspelaren från Skogås har tillsammans med fem vänner startat en insamling. På så sätt vill de se till att pengarna hamnar direkt hos de som behöver hjälp.

LÄS MER: Hon tar striden för att spela i slöja

– Det kortsiktiga målet är att åka ner i sommar till ett av de mest drabbade områdena, Wollo, och se till att pengarna kommer till nytta, säger Noha Berhan.

Nu samlar hon och hennes vänner in information om hur de bäst kan hjälpa till och vad de ska köpa in på plats. Under tiden följer de utvecklingen hemifrån.

– Det är svårt att hitta information och länkar, man får leta upp det själv. Det mesta får vi reda på från släkt och mina föräldrars vänner, säger hon.

Vill fortsätta med projektet

Projektet har precis dragit igång och arbetsnamnet är än så länge ”We are one”. Noha Berhan ägnar just nu fritiden åt att få ihop pengar, som än så länge ska gå till de drabbade i Etiopien.

– Men vi har höga förhoppningar. Vi strävar efter att samarbeta med större organisationer och investera i att bygga brunnar.