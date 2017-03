Ikea: Vi har inte samma bild som facket

Det internationella transportförbundet ITF har försökt förhandla med Ikea under flera år kring arbetsförhållandena för de chaufförer som kör för Ikeas underleverantörer, uppger Magnus Falk från svenska Transportarbetareförbundet som sitter med i ITF och varit med i samtalen.

I november strandade samtalen. De östeuropeiska chaufförerna får svältlöner och tvingas leva i sina bilar för att kunna överleva när de kör Ikeas möbler över hela Europa, visar en granskning BBC gjort.

– Det är beklämmande att se detta reportage, säger Josefin Thorell, presskommunikatör på Inter Ikea group som har hand om Ikeas transporter.

Besvikna på Ikea

Enligt Magnus Falk är hela den internationella åkeribranschen full av problem med dåliga löner och arbetsförhållanden. Facket tog upp frågan med Ikea och hade höga förhoppningar eftersom Ikea är kända för att ta ett samhällsansvar. Men man blev besvikna.

– Ikea håller hög profil när det gäller socialt ansvarstagande och de har en vilja att göra bättre, men trots det kom vi ingen vart. Vi bara pratade utan att något hände och det kändes som att de försökte förhala hela tiden, säger Magnus Falk.

Ikea arbetar för att förbättra sina kontroller av underleverantörer och enligt Thorell tar man ett stort ansvar genom en uppförandekod mot leverantörerna med tydliga krav på löner och arbetstider.

Täta kontroller

Trots att man har täta kontroller och intervjuer med chaufförerna har man inte samma bild som den som visas i BBC:s granskning och som också facket ser.

– Det finns en diskrepans mellan vad facket säger och vad vi ser i våra revisioner. Vi är medvetna om det och det är inget nytt. Vi försöker komma tillrätta med det men transportbranschen är oerhört komplex med långa led och det är svårt att kontrollera hela vägen, säger Josefin Thorell.

Under 2016 genomförde Ikea 140 revisioner då man vid olika tillfällen var ute i upptill två dagar hos leverantörerna och inspekterade arbetsförhållandena. Under förra året började man även med att göra intervjuer med förarna och har än så länge utfört 100 stycken under 2016.

Varför hittar facket problem som inte era kontroller gör?

– Jag vill inte spekulera i det utan det viktiga är att komma ihåg att vi vill förbättra dem, säger Josefin Thorell.

Samtalen strandade

Samtalen med facket strandade eftersom Ikea och facket inte kunde komma överens om att genomföra gemensamma kontroller.

– Vi hittade problem som de inte hittade, därför ville vi samverka och göra en granskning av hela transportkedjan. Men Ikea ville göra det på sitt sätt, vilket ju uppenbarligen inte har lyckats hittills. De erbjöd oss bara att vara med på stickprovskontroller där de pratar med chaufförer men vi tror inte det hjälper, säger Magnus Falk.

I år börjar Ikea med ett pilotprojekt där man ska försöka kontrollera längre ned i leverantörskedjan, uppger Josefin Thorell. Samtidigt menar hon att Ikea är uppköpare av en endast en liten del av transportbranschen.

– För att komma tillrätta med det här krävs insatser från hela branschen, leverantörer och tydligare EU-reglering.

Aktioner på varuhus

Transportarbetareförbundet har under februari i år utfört aktioner vid hälften av Sveriges Ikea-varuhus där de delat ut flygblad och talat med kunder om chaufförernas situation. Men från Ikea har det varit fortsatt tyst.

– Vi har inte hört av dem sedan i höstas, säger Magnus Falk.