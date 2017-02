Intervjuade poliserna känner sig lurade

I inslaget intervjuades de två svenska poliserna Jacob Ekström och Anders Göranzon. Men de två poliserna hävdar att de intervjuats på falska premisser.

– Vi står inte bakom det här alls. Det var en chock när vi såg det, säger Anders Göranzon, poliskommissarie, till Dagens Nyheter.

Sverige som avskräckande exempel

Trumps uttalanden om Sverige har väckt stor uppmärksamhet de senaste dagarna.

Det hela började under ett kampanjmöte i Florida där president Donald Trump använde Bryssel, Paris, Nice och Sverige som avskräckande exempel.

– Titta vad som hände i Sverige i går kväll. Sverige, vem hade trott det? sa Trump då utan att redogöra för vilken händelse han pratade om.

Alarmistiskt reportage

Senare skrev Trump på twitter att han syftade på ett tv-inslag på Fox News som handlade om invandring och Sverige.

I inslaget som sändes i ”Tucker Carlson tonight” pratar programledaren med filmaren Ami Horowitz som gjort ett alarmistiskt reportage om Sverige, som i december lades upp på Youtube. I reportaget pekas flyktingmottagande ut som orsak till våldsbrott och oroligheter.

"Intervjun handlade om något helt annat"

Horowitz intervjuar bland annat två Stockholmspoliser, Anders Göranzon och Jacob Ekström. De reagerar starkt på hur de framställs i reportaget.

– Jag förstår inte varför vi är med i det här inslaget. Intervjun handlade om något helt annat än det som Fox News och Horowitz talar om, säger Anders Göranzon, till Dagens Nyheter.

"Det känns för jävligt"

Göranzon menar att intervjun skulle handla om kriminalitet i utsatta områden men att det inte fanns något fokus på invandring.

– Han har klippt ihop de här svaren. Vi svarar på helt andra frågor i den riktiga intervjun. Det här är inte schyst journalistik, säger Anders Göranzon till Dagens Nyheter och fortsätter:

– Det känns för jävligt att det ska vara så här. Journalisternas riktiga frågor måste också vara med i anslutning till svaret. Vi äger inte det här inslaget nu men på lång sikt innebär det att vi inte kommer prata med journalister eftersom vi inte kan lite på varandra.

Kallar filmaren för ”galning”

Anders Göranzon betonar att han och hans kollega inte står för det som Ami Horowitz säger och kallar honom för ”galning”.

Filmaren Ami Horowitz står dock på sig och skriver på sin Facebook-sida att ”Sverige under attack på grund av den öppna inställningen till islamisk immigration”.

Även USA:s president Donald Trump fortsätter att twittra om Sverige. På måndagseftermiddagen skriver han: ”Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT!”

(Ungefär: Fejknyhetsmedia försöker hävda att massimmigrationen fungerar perfekt. Det gör den inte!)