”Låt staten ta hand om alla unga pensionssparare”

– Jag tror att när man tvingar folk att spara till sin egen pension i offentlig regi finns det risk att lycksökare söker sig till branchen. För att råda bot på det måste staten ta ett större ansvar, säger Peter Norman som var finansmarknadsminister i regeringen Reinfeldt mellan 2010 och 2014.

Högre avkastning

Sjunde AP-fonden har hittills förvaltat pengarna för dem som inte gjort något val. Den förvaltningen har varit betydligt billigare och gett en högre avkastning jämfört med genomsnittet av de privata alternativen.

– Mitt förslag är att av de unga som kommer in i systemet så ska alla in i Sjunde AP-fonden. Sedan bör man tillsätta en utredning en gång för alla om hur man ska komma in på fondtorget, hur man går ut och hur man avvecklar fondmedel, säger Peter Norman.

”Oacceptabla brister”

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tycker det är bra att det finns en diskussion kring hur man ska förbättra premiepensionen.

– Det har varit oacceptabla brister i premiepensionsystemet. Och där är jag glad att det verkar finnas en bred samsyn kring att vi måste göra en uppskärpning. Det är inte acceptabelt att man som pensionssparare ska behöva riskera sina pengar eller förledas investera i fel typ av fonder, säger han.

Statsminister Stefan Löfven bad Per Bolund och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) förra veckan att se över möjligheten att kraftigt minska antalet valbara fonder inom PPM. I dag är de över 850 stycken.