Centerpartiet och Liberalerna säger nej till att fälla regeringen

Moderaternas besked i dag om att de kan tänka sig att lägga fram en gemensam alliansbudget tidigare än 2018 och att de kan tänka sig att samtala med Sverigedemokraterna i riksdagsarbetet har skapat politisk uppståndelse. Men beskedet från allianskollegorna i Centerpartiet var tydligt.

– Vi tror på en stark alliansregering, vi vill byta ut Stefan Löfven i nästa val. Men vi vill inte göra det med ett aktivt stöd eller samarbete med Sverigedemokraterna, säger Annie Lööf på en pressträff i riksdagen i dag.

”Inget samarbete med SD”

En gemensam alliansbudget skulle kunna fälla regeringen om budgetförslaget får stöd av SD och resultera i ett nyval. Något som C tror är olyckligt i den politiska osäkerhet som nu råder med konsekvenserna av Brexit, Donald Trumps tillträde som president i USA och försvarsdiskussionen om hotet från Ryssland.

– Centerpartiet står fast i det som vi har tyckt under en väldigt lång tid. Det innebär att vi inte kommer att bilda en regering med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, det innebär att vi inte vill inleda något samarbete med Sverigedemokraterna och i den mycket oroliga omvärld som vi nu befinner oss i ur olika perspektiv så innebär det att inte slänga ut Sverige i politisk osäkerhet och en politisk cirkus.

Annie Lööf upprepade flera gånger att hon och partiet motsätter sig mycket av den regeringspolitik som förs, att Alliansen kommer att fortsätta att lägga fram gemensamma sakpolitiska förslag och att målet är att vinna regeringsmakten med en gemensam plattform 2018. Men det är inte aktuellt med en gemensam budget innan 2018.

– Allianspartierna, när vi är opposition, lägger egna budgetar, säger Annie Lööf.

Liberalerna säger nej

Liberalerna nobbar också Moderaternas utspel.

– Jag tror inte att det i det här läget är ansvarsfullt att kasta in Sverige i ett nyvalskaos, säger Liberalernas gruppledare i riksdagen, Christer Nylander, till TT och fortsätter:

– Vi pratar alldeles för mycket om det politiska spelet och hur vi ska forma regeringar så småningom, säger han till TT.

Christer Nylander tycker att Moderaternas utspel är ”olyckligt”.

– Det är olyckligt, men det har gått upp och ner i allianssamarbetet och jag förutsätter att vi samlar ihop oss inför valet, säger han till TT.

Fick besked via sms

Att Centerpartiet säger nej gör att möjligheterna för att Moderaternas förslag ska bli verklighet är mycket små och lyfter fram en potentiell splittring inom Alliansen.

Enligt SVT Nyheters källor ska Moderaternas förslag inte ha diskuterats med de andra partierna utan C, KD och L ska ha ställts inför fullbordat faktum sent i går kväll via sms.

KD välkomnar förslaget

Till skillnad från Centerpartiet och Liberalerna så välkomnar Kristdemokraterna Moderaternas förslag.

– Vi har återkommande gett beskedet att vi är beredda att pröva stödet för en alliansbudget och en alliansregering, därför tycker jag självklart att det är positivt, säger partiledaren Ebba Busch Thor (KD)

Kristdemokraterna har tidigare varit ensam i sin hållning i frågan, nu är det i stället två partier mot två inom allianssamarbetet.

– Jag tycker att det är viktigt att väljarna vet hur vi som partier förhåller oss till en så central och avgörande fråga. Sen är det självklart min förhoppning att det kan bli hela alliansens linje. Vi har varit ensamma under en längre tid om den här linjen, nu är vi inte längre det, det visar att saker och ting kan röra på sig, säger Ebba Busch Thor (KD).

Inget samarbete med SD

Ebba Busch Thor tycker inte att allianspartierna ska avstå från att driva igenom sin politik om det finns stöd för den i riksdagen, däremot avvisar hon förslaget om ett samarbete med Sverigedemokraterna i utskotten.

– Vår linje ligger fast, vi kommer inte att samarbeta med eller förhandla med Sverigedemokraterna och jag noterar att Anna Kinberg Batra också är tydlig med att någon budgetförhandling med Sverigedemokraterna inte är aktuell för Moderaternas del och det tycker jag är viktigt, säger Ebba Busch Thor.