Magnus Ranstorp: Återvändare är mycket farliga individer

Förra året bedömde Säpo att den våldsbejakande islamismen utgjorde det största hotet mot Sverige – ett hot som består även i år, berättade myndigheten på en presskonferens i samband med presentationen av sin årsrapport.

Myndigheten konstaterar att färre personer reser ned till konfliktzonen i Syrien och Irak, samtidigt kan antalet återvändare öka om terrorgruppen IS fortsätter att tappa territorium. Det här kan innebära ett ökat hot i Sverige.

”Islamiska staten har under 2016 uppmanat sina anhängare att avstå från försök att ta sig till det självutnämnda kalifatet och i stället agera i sina hemländer och utföra terrorattacker med alla tillgängliga medel”, skriver Säpo i sin årsrapport.

Läs mer: Säpo presenterar sin årsrapport för 2016

En ensam gärningsman

Samtidigt varnar myndigheten för att hotet från ensamagerande gärningsmän ökar. Om det sker ett attentat i Sverige kommer det sannolikt att utföras av en ensam individ.

– Man pratade mycket om fjärrstyrda operationer. I de flesta terrorattentat som vi sett i Europa under sommaren och framåt var det ensamma gärningsmän, men de var uppkopplade till IS (terrorgruppen, reds. anm.). De stod i kontakt genom olika appar, de har också filmat sig själva och gett filmerna under attacken till IS som kan använda dem som propagandaverktyg, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan.

Säpo varnar också för att man vänta sig fler återvändare när terrorgruppen IS tappar mark i Syrien och Irak.

Magnus Ranstorp vill understryka att återvändare är mycket farliga individer.

– Vi har haft två återvändare som deltog i Parisattentatet och i Bryssel. En dog i en polisinsats i Bryssel, den andre inväntar rättegång.

Läs mer: Många IS-återvändare inom ett år

Även mindre dåd räknas

Även mindre attentat räknas. Det behöver inte vara stora kommandooperationer som har utförts i Bryssel, Paris och London – vilka trots allt inte är så vanliga.

– De försöker ju att göra operationer där de kommer åt måltavlor. Det kan vara små dåd. Det kan vara mot myndighetsrepresentanter, uniformerad personal, polis, militär. Det kan vara att använda enkla vapen och medel. IS och andra grupper skickar direktiv.

Läs mer: Ranstorp sågar Alice Bah Kuhnkes påståenden om IS-avhoppare