Migrationspolitiken får betyg

Vid en presskonferens presenterar utredaren Gudrun Antemar, lagman och chef för Stockholms tingsrätt, sin utredning av hur migrationspolitiken hanterades under hösten 2015.

– Myndigheterna hade inte beredskap, men det är inte så konstigt för man kunde inte veta hur många som skulle komma, säger den särskilda utredaren Gudrun Antemar på en pressträff.

Hon uppger att de kunde ha varit bättre förberedda om indikationerna på att Migrationsverket juliprognos 2015 visade på alldeles för lågt antal asylsökande.

Gudrun Antemars lyfter också fram vikten av civilsamhällets insatser, som hon anser ha varit mycket viktiga under 2015.

– Volontärerna var en viktig kraft. Man hjälpte till att möta upp människor och samlade in mat och kläder. Tillsammans med polis och socialtjänst gjorde man en stor insats för nyanlända.

Stor utmaning

Inrikesminister Anders Ygeman (S) delar många av slutsatserna i utredningen, men påminner också om det unika läget 2015.

– Det här var den största asylströmmen i modern tid. Huvuddelen av de asylsökande kom på hösten och en stor del var ensamkommande barn, säger Anders Ygeman.

Utredningen anser att det var befogat att införa gränskontroller november 2015.

– Vi bedömer att regeringen hade relevant underlag för de besluten av den information som fanns från polisen, säger Antemar.

Många har inte fått beslut

Av de som sökte asyl 2015 har drygt 50.000 fortfarande i början av 2017 inte fått ett beslut på sin asylprövning.

Under 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande, vilket var nästan dubbelt så många som under rekordåret under Jugoslavienkriget på 1990-talet. Av dem var 35.000 ensamkommande barn.

Godkänt – men kritiserat

För bara en månad sedan kom Riksrevisionens (RRV) granskning av flyktingkrisen. Enligt RRV fullföljde regeringen och myndigheterna i huvudsak sina uppdrag. Men man kom också med kritik på flera punkter.

RRV tyckte att det bland annat var anmärkningsvärt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inte hade tagit med en flyktingkris som en möjlig risk i sina risk- och säkerhetsanalyser innan 2016.

Regeringen hade inte heller räknat in Migrationsverket bland myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen. Det innebar att MV inte tillräckligt övat samordning med andra myndigheter.

Bostäder problem

RRV skrev också i sina granskningar att ”I oktober höjde Migrationsverket sin beredskap kraftigt till att omfatta upp till 16.000 asylsökande i veckan men utan att planen innehöll några realistiska åtgärder”.

Det fanns heller ingen myndighet som hade uppdraget att snabbt ordna fram bostäder. I början av november 2015 kunde Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet för alla asylsökande.

En effekt av bristerna blev att ett okänt antal ensamkommande barn befann sig i landet utan myndigheternas kännedom, och att ensamkommande placerades i hem som inte var tillräckligt utredda.