Miljöpartiet håller pressträff efter M:s Alliansutspel

Moderatledaren Anna Kinberg Batra meddelade i dag att partiet kan tänka sig att lägga fram en gemensam Alliansbudget före 2018. Samtidigt sade hon att att de kan tänka sig att samtala med Sverigedemokraterna i riksdagsarbetet.

Kristdemokraterna välkomnade förslaget, men det dröjde inte länge innan både Centerpartiet och Liberalerna nobbade utspelet.

– Det här ger intrycket av ett moderat ledarskap som totalt har tappat sin kompass, har statsminister Stefan Löfven (S) kommenterat utspelet.

Gick till angrepp

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin höll på eftermiddagen pressträff om Moderaternas utspel.

Gustav Fridolin gick till angrepp mot att Anna Kinberg Batra kan tänka sig att samtala med Sverigedemokraterna i riksdagsarbetet.

– Jag noterar i dag att Sverigedemokraterna som har en talman som har ifrågasatt om man kan vara jude och svensk samtidigt, som har kallat Pridefestivalen för ett perverst homosexevenemang och jämfört homosexuella med personer som idkat tidelag, som har en justitieministerkandidat som fått ta time out för att han är under brottsutredning för våld igen och som har en finansministerkandidat som nyligen avlöjades ha skrattat rått åt judeskämt hamnar i center för politiken och att Anna Kinberg Batra sätter dem där, säger han.

Kritisk till dyster bild

Fridolin är kritisk till Moderatledarens dystra beskrivning av Sverige – som han menar har blivit Sverigedemokraternas mantra – i syfte att legitimera sin nya hållning.

– Vi är ett land som andra, vi har problem. Vi behöver jobba hårt för att komma till rätta med klyftor, med kriminalitet, säger han.

Enligt SVT Nyheters källor ska Moderaternas förslag inte ha diskuterats med de andra partierna utan C, KD och L ska ha ställts inför fullbordat faktum sent i går kväll via sms. Gustav Fridolin passade på att ge Anna Kinberg Batra en känga.

– Det är svårt att förstå varför man gör slut på sms, det var väl något de flesta slutade med i gymnasiet.

Bryta blockgränsen

Miljöpartiet säger sig, likt statsminister Stefan Löfven, vara redo till samarbete över blockgränsen. Partiet utesluter inte en rödgrön regering, där även Centerpartiet och Liberalerna ingår, efter valet.

Isabella Lövin menar att det inte bara finns två block i Sveriges riksdag.

– Det gör inte det. Det här ser jag väldigt tydligt är ett steg mot att vi får tre block i Sveriges riksdag.

Ny kursändring

Isabella Lövin hävdar att Moderaternas utspel innebär en mycket stor kursändring.

– Det är väldigt tydligt att den plan som Moderaterna har talat om att man har för Sverige, den planen handlar om att nu så spricker Alliansen och att man väldigt gärna vill ha ett samarbete med Sverigedemokraterna. Man pratar om det i termer av utskottssamarbete, men det är klart att det här är en mycket stor kursändring för Moderaterna och det betyder en stor förändring för svensk politik, säger hon.

Anna Kinberg Batra säger inte att hon vill bilda regering med Sverigedemokraterna, utan bara använda dem som parlamentariskt stöd. Det är inget samarbete med Sverigedemokraterna.

– Men Alliansen har flera partier som väldigt tydligt har sagt att man inte tänker ha ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Man är inte beredd att sätta sig och förhandla om enskilda frågor. Det här betyder att man verkligen har gjort ett vägval, säger Isabella Lövin.