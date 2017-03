Monopolspelare – säg hejdå till skon och fingerborgen

Tidningen The New York Times skriver att över 4,3 miljoner röster kommit in i voteringen som varit öppen sedan i januari. Mest populär bland de 64 spelpjäserna – både gamla och nya – blev den skotska terriern, den lilla hunden som haft ett stadigt grepp om spelarna sedan den introducerades på 1950-talet.

Andra trogna följeslagare som blir kvar är den höga hatten, bilen, katten och slagskeppet.

T-rex röt till

Men skon, skottkärran och fingerborgen får kliva av spelplanen.

”Monopolentusiasterna har talat”, säger Jonathan Berkowitz, högt uppsatt chef för den amerikanska speltillverkaren Hasbro, i ett pressmeddelande.

”Nästa generation spelpjäser representerar de intressen som våra fans världen över har.”

På andra plats i omröstningen kom en nykomling, nämligen dinosaurien Tyrannosaurus rex. Pingvinen och gummiankan var inte fullt lika populära, men tog sig ändå in. Spelen med de nya pjäserna kommer ut i höst.

Lokal aktivism

Enligt The New York Times har den nätbaserade omröstningen om spelpjäserna gett upphov till lokal aktivism på olika platser. Bilpoolbolaget Zipcar ska ha drivit en kampanj för bilen under hashtaggen #SaveTheCar (Rädda bilen). Likaså har akvariet The New England Aquarium i Boston i USA twittrat bilder på sina pingviner med en uppmuntran om att rösta på just den.

Spelpjäserna har varit föremål för stort intresse alltsedan det kapitalistiska spelet, som går ut på att köpa och bebygga så många gator som möjligt, lanserades 1935. Till exempel åkte klassikern strykjärnet ut vid en annan omröstning 2013. Enligt Hasbro spelas Monopol nu i 114 länder.