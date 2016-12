Nu drar trafiken igång igen

I södra delen av Sverige står fortfarande många tågbanor stilla, och beräknas öppna igen klockan 15:00.

– Anledningen att det tar lite tid är för att man besiktigar varje bana för sig, säger Eva Nordén.

Tågbanor i västra delen av landet öppnas sakta men säkert upp för trafik. Endast norra Bohusbanan är fortfarande stängd, och beräknas vara öppen vid lunchtid.

– Nu är det inspektioner av banorna, så kör man igång trafiken igen under dagen, säger Lennart Helsing som är presskommunikatör på Trafikverket.

Träd på vägen

Flera broar stängdes av under måndagen men nu ska alla vara öppna igen. Under dagen jobbar man hårt för att få bort träd från tågbanor och vägar för att kunna sätta igång trafiken igen.

– Man ska vara lite extra uppmärksam när man kör. Det har fallit en del träd under natten och man har rensat en hel del. Men det pågår fortfarande röjningsarbete och det kan finnas träd på småvägar som inte är inrapporterade, säger Eva Nordén.

Under dagen kan det falla nya träd, och man kan ringa in och meddela trafikverket om man kör förbi fallna träd på småvägar. På vissa platser bör man även se upp för lokal halka.

Översvämning på Strandvägen i Helsingborg efter stormen Urds framfart Foto: Björn Lindgren/TT

Inte säkert att tågen börjar gå

Även om Trafikverket öppnat upp en bana, behöver inte det betyda att sträckan är öppen för trafik. Tågbolagen kan ha ersättningstrafik att fasa ut, och det är de som hanterar när man sätter in tågtrafiken igen.

Under annandagen ställde man in en del avgångar på färjor, något man inte fått in någon rapport om i dag.

Väl förberedda

Dagarna innan jul satsade man på Trafikverket på att förbereda personal på stormen. Trots avstänga tåg- och vägbanor är man nöjd med arbetet under Urd, och anser att man var väl förberedd.

– Vi ställde ju in tåg i förväg. Det är mycket bättre än att folk sitter ute i ett strömlöst tåg, ute i ingenstans, säger Lennart Helsing.

– Det finns självklart sånt man kan jobba med, men det handlar ofta om åtgärder som man inte kan göra i förväg. Man kan ju till exempel inte ploga snö i förebyggande syfte.

Förlorad ström och översvämningar

Trots att stormen blev mindre än förväntat har den tydligt gjort sig påmind i flera delar av landet. I bland annat Halmstad har vattennivån höjts kraftigt under natten och vattenståndet är 175 centimeter över det normala.

Räddningstjänsten i Storgöteborg har larmats om vattenfyllda källare och lokaler på grund av de höga vattennivåerna som stormen orsakat, skriver TT. Runt 01-tiden uppmättes vindbyar med hastigheter över 30 meter per sekund.

Runt om i landet rapporteras om cirka 2.000 strömlösa hushåll, bilar som sitter fast i vattnet och skador på fasader. Däremot har inga personskador kommit in på grund av stormen.