Beskedet från meteorologen: Nu kommer värmen och våren!

Södra Sverige har redan fått sin meteorologiska vår – som infaller när medeltemperaturen är över nollan i sju dagar i sträck. Nu väntar den i Svealand.

– Det är 99,9 procent säkert att våren kommer till stora delar av Svealand i veckan, säger SVT:s meteorolog Joel Mellin.

Våren står för dörren lite tidigare än normalt – den genomsnittliga tidpunkten för vårens ankomst är upp till två veckor tidigare.

Norrland får dock vänta på våren, det är ingen vår i sikte innan den 24 mars, som är så långt den nuvarande prognosen sträcker sig, enligt Joel Mellin.

Torrt väder

För oss som är trötta på snöslask är det en god nyhet i att det blir fortsatt torrt men det ökar på gräsbrandsrisken och de redan ansträngt låga grundvattennivåerna i södra Sverige.

– Det blir inget regn att tala om den kommande veckan. Tre fjärdedelar av landet får torrt väder förutom längst upp i Norrland som kan få lite snö och regn, säger Joel Mellin.

Men för resten av landet blir det riktig vårvärme med sol och klart väder och höga temperaturer med upptill 8-10 grader redan under morgondagen, till och med så varmt som 11 grader i Småland.

På onsdag smäller det

– Men det är på onsdag som vi får en försmak av den riktiga våren. Då kommer vi ha 12-13 plusgrader i stora delar av Svealand och Götaland, säger Joel Mellin men påpekar samtidigt att det kommer att blåsa en del.

För de som inte har fått nog av vintern och beger sig upp till fjällen väntas varierande skidväder – med bäst på söndag.

Fjällkedjan får en hel del snö och blåst under fredag och lördag. Genomsnittliga temperaturer i Norrland under veckan blir minusgrader i fjällen men norra Norrlandskusten kan få upp till 6-7 plusgrader under dagen på onsdag – så vintern börjar ge upp i hela landet.