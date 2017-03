Ny utredning: Brexit odelat negativt för Sverige

Storbritanniens regering kommer att aktivera Lissabonfördragets artikel 50, som utlöser landets utträde ur EU, före månadens slut. Det lovade den brittiska premiärministern Theresa May i ett tal till parlamentet idag.

Samtidigt lämnade Kommerskollegium – Sveriges handels- och inre marknadsmyndighet – över en utredning till regeringen om hur relationen mellan EU och Storbritannien kan se ut efter brexit.

Man har tittat på olika lösningar för hur Sverige kan reglera handeln med Storbritannien efter uträdet och slutsatsen ser mörk ut, enligt utredningen.

– Vår slutsats är att brexit är odelat negativt för Sverige oavsett lösning. Samma dag som Storbritannien lämnar EU kommer det att bli betydligt krångligare att handla med landet. Det kommer innebära tullformalitet och administrativ krångel som är en extra börda för företagen.

Små och medelstora företag drabbas hårdast

Enligt Stellinger ser Kommerskollegium att detta extra krångel främst kommer drabba små och medelstora företag – som inte alltid har juridisk kompetens eller möjlighet att hantera det extra administrativa arbetet.

När utträdesprocessen är påbörjad kommer skilsmässan enligt Lissabonfördraget pågå under två års tid. Theresa May har sagt att man under samma tid ska förhandla fram ett ambitiöst frihandelsavtal som Storbritannien ska kunna luta sig på när de handlar med andra EU-länder.

Denna ambition ställer sig Anna Stellinger skeptisk till.

– Det tar många år, kanske 10-15 år att förhandla fram ett sådan frihandelsavtal. Det är väldigt optimistiskt av May att tro att det ska kunna lösas på två år.

Stellinger målar upp en mörk bild av framtiden.

– Det finns inget tryggt facit att luta sig på när en av Sveriges viktigaste handelspartner lämnar EU.