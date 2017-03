Nya orosbesked om undersköterskebrist

– Det är en väldigt viktigt för oss alla att äldreomsorgen fungerar. Och vi vet att utbildad personal är oerhört viktig för kvaliteten, så det är en oerhört viktig fråga, säger Caroline Olsson, som är enhetschef på SKL.

Efterfrågan växer inom äldreomsorgen

Hon visar oss ett diagram över hur framför allt kommunernas svårighet att hitta utbildade undersköterskor har ökat under de senaste åren. I dag har landet drygt 180.000 undersköterskor, och den största andelen jobbar inom landets äldreomsorg, som ligger i kommunens regi. Och här kommer efterfrågan på undersköterskor att öka kraftigt framöver.

Tidigare prognoser har talat om ett anställningsbehov på runt 10.000 per år under flera år framöver. I dag utbildas omkring 3.000 per år genom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, nästan dubbelt så många utbildas genom olika vuxenutbildningar.

– Vi behöver jobba för att öka attraktiviten i undersköterskeyrket. Det handlar om arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter, att man kan vidareutbilda sig, bland annat, säger Caroline Olsson.

Många vill bli sjuksköterskor

Det råder stor efterfrågan och det tycks utbildas alldeles för få för att möta upp mot det enorma behov som finns. Samtidigt är det många som utbildar sig till undersköterska som bara ser det som en väg vidare till att bli exempelvis sjuksköterska. På Kunskapsgymnasiets vård- och omsorgsprogram träffar vi Hanna Weber, Sandra Johansson och Amanda Höglund. De går första året av tre på denna utbildning.

– Jag ska vidareutbilda mig till sjuksköterska, jag vill plugga vidare efter det här, säger Amanda.

Detta gäller även för Hanna, även om hon troligen tänker jobba något år som undersköterska först, men sedan gå vidare. Sandra däremot har inga direkta planer på att gå vidare till högre studier.

– Jag tror att en högre lön skulle betyda mycket för att fler inte ska välja att plugga vidare till sjuksköterskor, säger Sandra.

Högre löner krävs

Enligt Kommunal, som organiserar undersköterskor i landet, är just lönefrågan prio ett för att höja attraktiviteten i att bli undersköterska.

– Dels måste vi höja lönerna, dels måste förbättra arbetsvillkoren, bland annat genom att fler får jobba heltid, dels måste vi också höja yrkets status genom att införa en legitimation för undersköterskor, säger Tobias Baudin, som är Kommunals förbundsordförande.

Kommunal driver frågan om legitimation på S-kongressen som går av stapeln framåt påsk. Men partistyrelsen säger nej till det. Och den socialdemokratiska sjukvårdsministern Gabriel Wikström säger att han i ett första steg istället vill att det införs nationella riktlinjer för vad som krävs för att bli undersköterska. Detta saknas idag, och införs detta så höjs också yrkets status, säger han till SVT Nyheter.

– Allt detta är ett stort problem. Undersköterskor är en oerhört viktig kugge i hela vård- och äldreomsorgmaskineriet. Utan undersköterskor kommer inte äldreomsorgen att fungera, så det är helt avgörande att vi kan få fler människor att söka sig till det här yrket, säger Gabriel Wikström.

Låg status

Hanna, Sandra och Amanda kommer garanterat att få jobb när de är klara med sin utbildning om ett par år. De skickar med ett tips till Gabriel Wikström och andra sjukvårdspolitiker i landet: Informera ungdomar om vad det innebär att vara undersköterska. I dag är statusen låg, men den kan bli högre och därigenom locka fler till detta yrke.

– Många i vår ålder tycker nog att det verkar vara ett dåligt skitjobb med dåligt betalt, men om de kom ut i äldreomsorgen eller i vården så skulle de se vilket fantastiskt jobb det är egentligen. Det är stressigt och jobbigt, men man känner sig så oerhört uppskattad. Att jobba med äldre är verkligen kul och trevligt, säger Hanna.