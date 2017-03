Nya telefonlinjen når fortsatt få

Under februari månad har 41 samtal kommit in under öppettiderna på Oroslinjen.

Varav:

11 var från målgruppen

12 var Rädda Barnen själva som testringde

18 var från personer som uttrycker oro inom andra områden samt felringningar

Utav de 11 som kom från målgruppen handlade:

2 om våldsbejakande islamistisk extremism

4 om våldsbejakande högerextremism

1 om våldsbejakande vänsterextremism

Fakta: Rädda Barnen