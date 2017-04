P-pillret tappar mark bland unga – spiral och p-stav allt vanligare

Under 2016 valde 13.129 tjejer mellan 15 och 19 år att sätta in en spiral eller p-stav. Jämfört med 2013 är det en ökning med 46 procent. Under samma period minskade antalet tjejer i samma ålder som hämtade ut p-piller med 13 procent, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Förklaringarna till utvecklingen är flera. Läkemedelsverket ändrade sina rekommendationer för preventivmedel 2014 och förespråkar nu i första hand spiral och p-stav framför p-piller, även för kvinnor som inte har fött barn.

Anledningen till de förändrade riktlinjerna är flera, främst att p-piller är lätta att glömma och med det inräknat sjunker dess effektivitet, till skillnad från p-stav och spiral där ingen daglig aktiv handling behövs för att man ska få skyddet. Andra orsaker till att man nu förespråkar p-stav och spiral är att man då slipper risken för ökat blodtryck och biverkningar som humörsvängningar och minskad sexuell lust som p-piller kan föra med sig.

– Vi har i dag en ökad kunskap om p-pillers biverkningar och det har samtidigt visat sig att spiraler inte har en så hög risk för infektioner som befarades, säger Ingrid Wikström, gynekolog och klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Högfertil åldersgrupp

Trenden bekräftas av Johanna Lindén, barnmorska på Stockholms skolors ungdomsmottagning.

– Vi märker av det. I och med att den nya rekommendationen kom har vi mer aktivt pratat om hormonspiraler, kopparspiraler och p-stav. Hormonspiralen innebär minst systempåverkan i kroppen och det är också den med högst preventiv säkerhet, vilket är bra för den här målgruppen som är högfertila.

Så, är p-pillret på väg bort? Ingrid Wikström på Läkemedelsverket menar att det i nuläget är svårt att säga, men är man nöjd med sitt p-piller och tycker det fungerar bra ska man fortsätta med det.

– Det är ju bra att det finns flera olika alternativ på marknaden. Riskerna för blodpropp och negativa effekter som ökad psykisk ohälsa har förändrats till p-pillrens nackdel. Men alla preventivmedel som är godkända är det för att man bedömt att nyttan överväger de negativa effekterna.

”Många lockas av låg hormonhalt”

Bekvämlighet och en rädsla för hormoner är en annan anledning till att unga väljer p-stav och spiral i högre utsträckning, då de innehåller lägre nivåer av hormoner, eller inga alls.

– Många tycker att det är bekvämt att slippa komma ihåg att ta tabletter och många lockas av låg hormonhalt, säger Johanna Lindén.

Ingrid Wikström har också märkt av att allt fler väljer preventivmedel med lägre hormondos, inte bara för sin egen skull utan också för miljön.

– Många är i dag engagerade i miljön och vill liksom sina livsmedel ha ett preventivmedel som är miljövänligt. Äter man p-piller kissar man ut hormoner i vattnet och samtidigt finns det en större medvetenhet kring biverkningar, säger Wikström.

”Vår uppgift att prata om rädslorna”

Huruvida man får biverkningar av hormonella preventivmedel eller inte är väldigt individuellt.

– Den största oron är nog att man har hört mycket om biverkningar och att man inte vill stoppa i något i kroppen som inte finns där innan. Men det är också vår uppgift att prata om de rädslorna. Det är ju inga konstiga hormoner man tillför, det är sådana som redan finns i kroppen.

Johanna Lindén säger att det sprids mycket rykten i sociala medier om preventivmedel liksom om hur det är att sätta in en spiral.

– Det är ganska missvisande. Har man funderingar är det bra att komma hit och prata, så att man inte bara får skräckexemplen. Många är lite rädda för att sätta in spiral och tycker att det känns läskigt innan, men de allra flesta tycker inte att det var så farligt efteråt. Sen sprider de det och då lockas deras kompisar hit.

