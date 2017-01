Patienter fick inte veta att det var fel på deras medicin

Läkemedlet Liothyronin är ett konstgjort sköldkörtelhormon som tas av drygt 6.000 svenskar som har hypotyreos. Utan medicinen får de symptom som extrem trötthet, depression, smärta, viktuppgång och minnes- och koncentrationssvårigheter.

Under hösten förra året upptäckte läkemedelstillverkaren Takeda Pharma att det fanns kvalitetsbrister i vissa förpackningar av Liothyronin. En analys visade att upplösningshastigheten av tabletterna kunde sjunka under lagring och det kunde leda till att effekten av läkemedlet satte in långsammare eller blev lägre.

Tusentals burkar drogs in

I början av december beslöt Takeda och Läkemedelsverket att omedelbart dra in åtta tillverkningssatser av Liothyronin, det vill säga tusentals burkar.

Indragningen klassades som allvarlighetsgrad 2, alltså den näst högsta klassen i vilken läkemedlet anses kunna orsaka sjukdom eller felbehandling.

Läkemedelsverket bedömde ändå risken som mycket låg för patienterna eftersom man ansåg att det inte fanns någon indikation på att tabletterna skulle innehålla fel mängd av det rätta aktiva ämnet.

Tillverkaren och Läkemedelsverket beslöt också att man skulle informera distributörer, grossister och apotek, men inte patienter eller läkare.

Det var först när Sköldkörtelföreningen upptäckte det hela av en slump som nyheten nådde patienterna via patientföreningens inlägg på sociala medier. Då hade vissa patienter ätit tabletter från de indragna burkarna i flera månader.

”Fruktansvärt att man lämnar patienterna ovetande”

SVT Nyheter har talat med flera drabbade som vittnar om hur de har gått från att må bra på medicinen till att helt rasa ihop under det gångna året. För vissa har symptomen varit så svåra att de inte har klarat av att arbeta eller fungera i vardagen.

– Jag tycker att det är fruktansvärt att man lämnar de här patienterna helt ovetande, säger Nadja Öström, ordförande på Sköldkörtelföreningen.

På kort tid har patientföreningen kontaktats av över 200 personer som drabbats och som nu är arga och ledsna.

– De berättar hur de har fått tillbaka sina hypotyreossymptom utan att varken de eller deras läkare har förstått varför. De har sprungit till läkarna som har justerat deras doser utan att de har blivit bättre. När det här uppdagades och de insåg att de hade de indragna batcherna så förstod de kopplingen, säger Nadja Öström, och tillägger:

– Flera av de som hör av sig berättar de har tagit blodprov som visar att deras sköldkörtelvärden har försämrats under den här perioden.

Tillverkaren beklagar

Takedas vd Linn Mandahl Skepp vill inte ställa upp på en intervju med SVT Nyheter och hon svarar inte heller på alla våra frågor.

I ett mejl skriver hon att företaget kommer att förbättra sin kommunikation i framtiden och att de beklagar den oro och de problem som indragningen orsakat.

Efter att SVT Nyheter kontaktat Läkemedelsverket i frågan har de också gått ut med ett beklagande.

Varför informerade ni inte allmänheten efter att ni själva klassat indragningen som den nästa högsta allvarlighetsnivån?

– Läkemedelsverket har ju ett ansvar att gå ut med information men det händer väldigt mycket så vi måste sovra när det gäller vad vi ska gå ut med. I det här fallet bedömde vi att sannolikheten att någon skulle uppleva den här skillnaden var så liten att det inte fanns skäl att gå ut och informera, säger Annika Ekbom Schnell som är klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Anser ni nu att ni gjorde rätt?

– I efterhand så kan jag nog tycka att det hade varit klokt att gå ut och informera men man kan inte backa bandet och göra om. Men vi kommer att ta lärdom av det här fallet och ta med oss det nästa gång det händer någonting.