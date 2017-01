Prislyft på bostäder har stannat av

– Jag tycker att man ska byta bostad när man har behov av det, och göra det noggrant. Man ska köpa och sälja vid samma tillfälle. Men det är ett högt prisläge nu, det är det absolut, säger Erik Olsson, som är vd för Erik Olsson fastighetsförmedling.

Oron ständigt närvarande

Frågan känns evig på bostadsmarknaden: Är det rätt tid att köpa eller sälja på bostadsmarknaden? Många har inte något direkt val att vare sig köpa eller sälja, men oron för att bopriserna ska falla verkar finnas ständigt närvarande. Värst är det förstås för de som inte redan är inne på bostadsmarknaden och vill in samtidigt som prisläget är högt. Och högt är det.

Förra året landade prisuppgången för villor på 9 procent för hela landet, och för bostadsrätter på 7 procent. Kring landets tre största städer var prisuppgången för villor högst i Göteborg, plus 11 procent, och lägst i Stockholmsområdet, med en uppgång på 6 procent. På bostadsrättsmarknaden var uppgången störst i centrala Malmö, plus 17 procent, medan uppgången för dom dyraste bostadsrätterna, de i centrala Stockholm, landade på 4 procent. I december kostade en bostadsrätt i centrala Stockholm i genomsnitt drygt 92.000 kronor per kvadratmeter.

”Kraftiga prisuppgångar”

Mäklarstatistik konstaterar med tydlighet att den kraftiga prisuppgången nu mattats av. För kvartalet, och för december månad, landade prisuppgångarna för både bostadsrätter och villor på som mest en procent jämfört med samma månad förra året.

– Det är väldigt kraftiga prisuppgångar som vi har haft under ett antal år nu, samtidigt som inflationen ligger nära noll eller någon procent. Det är orimligt att det pågår i all evighet. Att därifrån dra slutsatsen att vi ska få kraftiga prisfall, det är inte säkert. Priserna kan lika gott landa på en platå under en ganska lång tid, säger Per-Arne Sandegren, som är analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Inget nytt

Pia Björklund på Erik Olsson Fastighetsförmedling, som har varit mäklare i tjugo år, konstaterar att många kunder har en viss oro för hur priserna kommer att utvecklas framöver. Men det är inget nytt, egentligen. Den frågeställningen har nästan alltid legat i luften, förutom vid korta perioder i samband med kriser som har pressat ner bostadspriserna kraftigt, som under nittiotalskrisen och under hösten 2008.

– Det här med köpläge handlar ju mer om vilken period man är i sitt liv. De flesta som ska köpa en lägenhet säljer ju också, så det är inte så att de går in direkt på bostadsmarknaden. För dem som gör det är det ju nästan värst egentligen, säger Pia Björklund.