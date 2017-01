Rekorddonation till Läkare utan gränser

När fastighetsprofilen Roger Akelius lovade att dubbla det organisationen Läkare utan gränser fick in under december förra året, uppmuntrades fler företag och privatpersoner att ge pengar till organisationen. Under månaden fick man in 127 miljoner kronor.

Med Roger Akelius bidrag blev resultatet 254 miljoner kronor.

”Barnen har fått vad de vill ha”

Men generositeten handlar inte om något PR-trick eller vilja att framstå som god, enligt Akelius själv.

– Att ge är ett helt normalt beteende. Barnen har redan fått vad de vill ha, jag är 71 år, pengarna bränner i fickan och jag ska snart kremeras, säger Roger Akelius.

Gåvan är heller ingen plötslig givmildhet på ålderns höst, enligt Roger Akelius, och framhåller att han gett liknande gåvor under de senaste 30 åren.

Inlägg i flyktingdebatten

– Att jag denna gång gick ut offentligt med gåvan beror på att flyktingdebatten i Sverige har blivit så populistisk. Europa betedde sig skamligt illa när man sände iväg två miljoner flyktingar till läger i Turkiet. De flesta i Sverige är givmilda. Sedan finns de där 20 procenten som inte vill blöta ner kavajen om någon annan drunknar, säger han.

Utmanade andra miljardärer

Det var i slutet av november som finansmannen Roger Akelius gick ut i tidningen Dagens Industri och utmanade alla svenskar, inte minst andra miljardärer, att skänka pengar till Läkare utan gränser.