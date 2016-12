Sjukvården svårt ansträngd inför nyår

I torsdags morse försattes Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge i stabsläge på grund av hårt patienttryck. Orsaken var framför allt influensa, som drabbat både patienter och personal. Stabsläget innebar att sjukhuset snabbt kunde besluta om omfördelning av interna resurser och kalla in extra personal.

På eftermiddagen hade sjukhuset lyckats öppna upp fler vårdplatser och kunde återgå till normalt beredskapsläge. På fredagsmorgonen bedömdes läget vara stabilt, men sjukhuset kontrollerar noga läget dag för dag.

– Läget på akutmottagningarna är bättre. Bedömningen är att vi kommer att klara nyårshelgen bra. Vi har beredskap för att kunna kalla in extra personal för att öppna fler vårdplatser om det behövs, säger Annika Östman på sjukhusets presstjänst.

Så om man behöver uppsöka akut sjukvård behöver man inte vara orolig i helgen?

– Vi kommer att ta hand om akut sjuka patienter.

”Patientsäkerheten konstant hotad”

Men Vårdförbundet anser att patientsäkerheten är konstant hotad på sjukhuset, eftersom personalen går på knäna.

– Akutmottagningen har det mycket bättre i dag jämfört med katastrofen under julhelgen och i början av veckan. Kulmen nåddes på onsdagen då medicinakuten konstant hade 50 personer som väntade på att få vård. Men det finns inga marginaler, om personalen blir sjuk finns det ingen att ringa in, säger Mira Nyberg, förtroendevald för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Kulmen nåddes i tisdags

Vårdförbundet vittnar även om ett mycket ansträngt läge på Södersjukhuset i Stockholm.

Södersjukhuset bekräftar att läget har varit extremt i mellandagarna. Värst var det på onsdag morgon, då 31 patienter hade väntat i mellan två och tjugo timmar på att slussas vidare. Då beslutade sjukhuset att kalla in extra personal och öppna upp ytterligare 35 vårdplatser.

– Det har varit extremt mycket patienter. Det lättade något i går, men många patienter har fått vänta längre än normalt på sin vårdplats, säger pressansvarig Camilla Hedquist.

Epidemiläge i Uppsala

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har ledningen försatt sjukhuset i epidemiläge, vilket innebär att man har höjt sin beredskap och följer smittospridningen kontinuerligt. Åtgärden vidtogs i dagarna – efter att sjukhuset fått indikationer om att antalet influensapatienter inte avtog.

Enligt Mikael Köhler, chefsläkaren i beredskap, drabbar epidemiläget främst de planerade insatserna.

– Det kan handla om planerade operationer och liknande. De avbokas. Däremot är det förhållandevis få sådana nu under denna tid ändå.

Ansträngt i Västerbotten

I Västerbotten är läget också ansträngt. Det är främst lasarettet i Skellefteå och Norrlands universitetssjukhus som har det knapert på personal och under mellandagarna har man vädjat till lediga sjuk- och undersköterskor att de ska komma in och jobba extra. Vid sjukhusen har man även beordrat in personal för att klara bemanningen.

– Influensan har inte peakat än. Vi får ta det dag för dag, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör för landstinget i Västerbotten, som ändå menar att man har tillräcklig beredskap för att ta hand om de allra sjukaste.

Även Sunderby sjukhus i Luleå har gått upp i stabsläge på grund av hårt tryck på akutmottagningen. Sjukhuset uppmanar alla patienter som inte är i akut behov av vård att i stället ta kontakt med sin hälsocentral och avråder anhöriga från besök, då man vill undvika att föra in ytterligare smittor.