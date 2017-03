Stor risk för gräsbränder när hårda vindar drar in

Det väntas bli en mycket blåsig dag i hela Sverige med risk för både gräsbränder i söder och trafikproblem i norr.

Vid lunchtid drog stormbyar in över Härjedalen och Jämtlandsfjällen på grund av ett lågtryck norr om Skandinavien som medför kraftiga vindar i hela landet. Den starka vinden i kombination med snöbyar kan innebära problem i trafiken.

”Var försiktig i trafiken”

– Vinden kan ge stora skador, vi vill uppmana alla att vara försiktiga i trafiken och inte ge sig ut om man inte måste, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

– Man kan vänta sig både dålig sikt och drivbildningar.

Varningen gäller dock endast fjälltrakterna. Österut väntas mer stabilt väder.

Stor risk för gräsbränder

Även i söder blir det riktigt blåsigt under dagen. Längs västkusten, Skåne och stora delar av Halland kommer vinden att bli mycket hård. Tågtrafiken mellan Lund och Helsingborg via Teckomatorp har stängts av mellan klockan 9 och 18 under onsdagen, på grund av det hårda vädret, uppger Trafikverket.

Den kraftiga blåsten medför också stor risk för gräsbränder.

– Det är fjolårsgräset som torkar av den torra och kraftiga vinden. Det är stor risk för gräsbränder i Götaland, Svealand och i alla snöfria områden.

I Skåne kan vinden bli så kraftig att grenar och enstaka träd kan falla ner på vägarna. Även här är därför trafikproblem att vänta under dagen.

Solchanser till helgen

Risken för gräsbränder minskar mot veckolsutet. På fredag väntas regn över södra Sverige. Till helgen blir det också kallare i hela landet, då temperaturen förutspås krypa under nollstrecket i de delar som haft varmare väder under veckan.

Det kallare vädret för också med sig klarare sikt.

– I helgen finns stora solchanser, även om det blir lite mera molnigt i norr.