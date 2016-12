SMHI varnar för ishalka på julafton

SMHI har utfärdat klass 1-varning för snö över Norrbottens kust, Västerbotten och Västernorrland.

På flera ställen runt om i landet har det varit strömavbrott under natten och på vissa ställen är problemen ännu inte åtgärdade.

Blåser kraftigt

I delar av västra Sverige blåser det kraftigt på flera håll och under morgonen låg en kulingvarning för delar av Öresund på grund av kraftiga vindar.

– Det har fallit en del träd i västra Sverige och det är halt på vägarna framför allt i Dalarna och Gävle, säger Trafikverkets presskommunikatör Thomas Pihl om trafiksituationen i landet.

Trafikverket har inte fått in några samtal om större trafikstörningar under morgonen. Det behöver dock inte betyda att det inte finns trafikstörningar, eller att trafikläget blir lugnt under eftermiddagen.

– Det kommer säkert vara en hel del trafik idag, men det återstår att se, säger Thomas Pihl.

”Ta det lugnt efter helgen”

Under annandagskvällen blir det blåsigt igen. SMHI har just utfärdat risk för stormbyar under annandagskvällen i Skåne, Kronoberg, Blekinge, och på Västkusten.

– Många kommer nog välja att köra hem på annandagen, man ska vara medveten om väderläget. Om man tänkt köra hem på annandagen ska man försöka åka lite tidigare, säger Charlotta Eriksson.