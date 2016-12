Snabbkoll på nya RUT-avdraget

Varor som klassas som vitvaror

Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel

Kyl och frys (även vinkyl)

Diskmaskin

Spisplattor, spis och ugn, både fristående och inbyggda, samt mikrovågsugnar

Köksfläkt och spiskåpa

Varor som INTE omfattas

Luftvärmepump, varmvattenberedare eller element

Hushållsapparater som till exempel dammsugare, strykjärn, kaffebryggare, vattenkokare, brödrost och matberedare

Gäller även hyresgäster

Avdraget kan nyttjas av både bostadsägare och hyresgäster men gäller bara för reparationer av själva vitvaran. Det är också viktigt att själva servicen sker i hemmet.

Vid mer omfattande fel som stopp i avlopp eller elfel utanför maskinen är det istället rot-avdrag som gälller och en lägre avdragsrätt på 30 procent. Då gäller inte längre avdraget för hyresgäster utan bara bostadsägaren.

Endast arbetskostnaden

Rut-avdraget gäller bara för arbetskostnaden under reparationen. Övriga kostnader för reservdelar, besöksavgifter, framkörningsavgifter och eventuella jouravgifter ingår inte. Avdraget gäller inte heller för installationer av nya vitvaror.

Allmänt viktigt att tänka på

För att få göra rutavdrag måste du ha fyllt 18 år under beskattningsåret. Är du under 65 år får du göra ett maxavdrag på 25.000 kronor per år och person. Personer över 65 år kan ruta för 50.000 per år.

Hur stort rutavdrag du har rätt till styrs av vad du betalat i inkomstskatt och fastighetsskatt, Om du varit arbetslös eller sjukskriven delar av året eller har en låg inkomst är det inte säkert att du har rätt att göra fullt rutavdrag. På Skatteverkets hemsida kan man räkna ut hur stort avdrag man har rätt att göra.