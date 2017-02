Sömnforskaren svarade på era frågor

Jeanette: Hur många timmar per natt behöver en 10-åring respektive en 14-åring sova? Jag förstår att det inte går att teäga exakt, men finns det något riktvärde att förhålla sig till som förälder? Behöver tips.

Pernilla Garmy: Hej Jeanette, tack för din fråga. Ja det stämmer att det finns stora individuella skillnader, men rekommendationen är att skolbarn i åldern 6-12 år behöver 10-11 timmars sömn, och att tonåringar behöver omkring 9 timmar. Dock vet vi att många ungdomar sover minder än detta.



Emma: Min 17-årige son somnar oftast inte förrän halvtvå på natten och sen är det ett evigt tjatande att få iväg honom till skolan på morgonen. Han sitter uppe och spelar dataspel. Hur ska jag få honom i säng? Vilka argument biter på dem i den åldern? Jag ser ju att han är ständigt trött.

Pernilla Garmy: Hej Emma, ja ni är inte ensamma om att ha det så här. Här handlar det ju om att motivera sonen, och jag förstår att det inte alltid är lätt. Har han fått in en vana att vara uppe och spela dataspel till halv två på natten, så tar det tid att bryta. Rekommendationen är att stiga upp tidigt varje morgon, även på helgen, för att på så sätt bygga upp en så kallad sömnskuld och lättare kunna somna på kvällen. Men det handlar förstås om att sonen är motiverad och vill förändra sina sov och spelvanor. Lycka till!



Fröken: Budskapet går hem hos oss vuxna, men hur ska vi få ungdomarna att förstå vitsen med att tillåta sig att sova?

Pernilla Garmy: Hej! Detta är inte enbart ett bekymmer för ungdomar. Även många vuxna har ett riskabelt sömnbeteende, i det att många av oss har skärmar närvarande vid sovrummet och lätt hackar upp vår sömn. I ungdomars utveckling ingår ett visst mått av experimenterande, och då är sömn ett sätt att testa gränser. Men jag är optimistisk, jag tror att när vi vuxna börjar prioritera vår sömn och begränsa våra nattliga skärmvanor, kommer det så småningom också att påverka våra ungdomar. Men detta går inte snabbt, vi får tänka långsiktigt.

Jeanette: Hur tänker du kring det faktum att många organiserade träningar (idrotter) för tonåringar ibland slutar bortåt halv 10, och att tonåringen inte har varvat ned förrän bortåt 11? Idrottande är ju bra för sömnen, och inget vi vill välja bort. Samtidigt blir ju då sömnen lidande i form av färre antal timmar. Att ändra träningstid funkar inte p g a svårighet att hitta halltid.

Pernilla Garmy: Hej Jeanette, jag håller med om att det är ett problem att många organiserade träningar är schemalagda sent på kvällen. Jag tror att vi vuxna måste vara med och påverka här, och påtala för idrottsföreningar och makthavare att ungdomar behöver träning på rimliga tider.



25årig kvinna : Kommit in i en period i mitt liv där jag sover ca 10-13 timmar per dag. Har alltid haft svårt att "leva" på morgonen utan kroppen och hjärnan vaknar upp först sent på dagen. På kvällen/natten är jag som mest effektiv. Hur ska jag leva ett normalt liv utan att känna mig trött och ledsen hela tiden?

Pernilla Garmy: Hej! En del människor är utpräglade morgonmänniskor, dvs pigga på morgonen och trötta på kävllen, medan andra är kvällsmänniskor, dvs pigga på kvällen och morgontrötta. Det låter som att du är en utpräglad kvällsmänniska, och kanske är ett första steg att acceptera det. Jag önskar dig lycka till!



Jakxen: Hur vet man om ens barn lider av dessa besvär? Vad är symptomen?

Pernilla Garmy: Hej! På kort sikt så blir man väldigt trött, och kan ha svårt att komma iväg till skolan i tid, och kan få sämre betyg. Dessutom är det en riskfaktor för depression. Jag brukar säga att om barnet/ ungdomen mår bra, sköter sina läxor och är harmonisk, så sover de antagligen tillräckligt. Vi har ju individuella skillnader i vårt sömnbehov.



Henrik: Hej! Min 9-åring går alltid upp runt sextiden på morgonen, nästan oavsett när han somnar. Vanligtvis runt kl 21. När han är uppe senare sover han inte längre och vi upplever då att hans humör svänger kraftigt. Hur länge bör en 9-åring sova? Tack!

Pernilla Garmy: Hej! Barn innan puberteten är oftast morgonmänniskor, precis som din 9-åring verkar vara. Det innebär att man är pigg på morgonen och vaknar tidigt, nästan oavsett när man gått och lagt sig. Skolbarn i åldern 6-12 års ålder behöver omkring 10-11 timmars sömn, men med individuella skillnader.



Alias: heej kan man ta sömn tabletter i nödfall då ?

Pernilla Garmy: Hej! I de allra flesta fall räcker det med att skapa stabila sömnvanor, det vill säga att lägga sig i tid och stänga av skärmar på natten, att stiga upp vid en regelbunden tid varje morgon, att vara utomhus gärna en timma om dagen och få dagsljus, att äta regelbundet och att vara fysisk aktiv på dagen. Dessutom är det bra att göra saker som man tycker om på dagen! Att träna sig i avslappning på dagen är bra, det kan hjälpa en senare på kvällen när det är dags att sova. Men självklart finns det undantag, där det kan vara behov av sömntabletter, men som sagt, det finns mycket man kan göra innan dess. Lycka till!



Bonusmamman : Hej! Hos oss är det tvärtom. Den äldre tonåringen (19) sover nästan dygnet runt. Han går inte i skola och jobbar inte, hoppade av gymnasiet och har varit deprimerad. Han är omotiverad till allt. Kan man med hjälp av sömnen få honom ur sin onda spiral?

Pernilla Garmy: Hej! Depression kan göra så att man sover väldigt mycket. Jag hoppas att ni/han kan få adekvat hjälp för sin depression. Sedan är regelbundna vanor ofta ett stöd, men jag förstår att det kan vara svårt. Jag önskar er all lycka till och hoppas att ni får tillgång till stöd och hjälp.



Maria: Vad rekommenderar du att skolan gör för att arbeta så "effektivt" som möjligt med tonåringar och sömn?

Pernilla Garmy: Hej Maria, det finns olika saker som skolan kan göra. Hos skolsköterskan kan tonåringen och familjen få stöd och råd om sömn. I vissa fall har man gjort försök med senarelagd skolstart, men där skulle jag gärna vilja att man genomförde fler studier för svenska förhållanden.



Malin: Hur begränsar man dator/ipad/mobilanvändandet när alla ungdomarnas kompisar chattar etc till sent på kvällen? Är det inte stor risk att de kommer helt utanför? Vi har provat att begränsa men det blir bara en stor fight eller så smyger de o använder elektroniken ändå. Alla tips tas tacksamt emot.

Pernilla Garmy: Hej Malin, detta känner många tonårsföräldrar igen. Tonårstiden är en period i livet som präglas av en önskan om att tillhöra en kompisgrupp, men också om att testa gränser och experimentera. Jag tror inte att vi kommer undan konflikter här, tonåringen testar ju var våra gränser som föräldrar går. Som med så mycket annat tror jag att lösningen är att prata med varandra, och fråga vad det är som gör att de behöver vara tillgängliga. Eventuellt kan man kanske erbjuda ungdomen en kvart lite senare på kvällen för att skicka de där god natt-hälsningarna som nu blivit populära att skicka. Men jag tror också att det har att göra med att många av oss vuxna är vilsna i hur vi ska hantera våra egna skärm och sömnvanor. När vi vuxna fått bättre rutin på att prioritera vår sömn och att stänga av skärmarna på kvällen, så kommer det så småningom också att komma tonåringar till gagn. Tex röker och dricker tonåringar idag mindre än vad man har gjort förut, där har vi ju verkligen lyckats vända en trend. Jag tror att nästa trend att vända är att prioritera vår sömn. Då kommer det att vara otrendigt att var tillgänglig på sociala medier på natten.



Elsa: Jag som går i åttan upplever också att man behöver sitta uppe sent på kvällen för att göra läxor eller plugga till ett prov. Jag försöker gå och lägga mig vid rimlig tid men om vi har prov dagen efter så sitter jag uppe och pluggar istället. Har du något bra förslag för att man ska hinna med allting så att man också hinner sova så mycket man ska?

Pernilla Garmy: Hej Elsa, jag har träffat många ungdomar som berättar samma sak som du. Första steget kan vara att prata med sina lärare, så att du kan få en överblick över när prov och viktiga moment kommer. Helst ska lärarna samarbeta så att inte flera prov hamnar tätt inpå varandra. Sedan handlar det om sin egen studieteknik och tidshantering, time management. Det låter som att du är en ambitiös elev, och det är ju bra, men det är också viktigt att prioritera sin sömn och hälsa. En del ungdomar som jag träffar upptäcker när de börjar kartlägga sin dag, att de kanske lägger onödigt mycket tid på saker som de egentligen inte tycker är så viktiga, som sociala medier tex, på en tid som hade kunnat bytas ut mot läxläsning. Men det är inte säkert att det gäller dig. Jag önskar dig all lycka till!



Ros: Hej! Hur farligt är det om en 15 åring inte sover mer än 7 timmar men sover ut på helgen? Kan man göra så?

Pernilla Garmy: Hej! Det är stora individuella skillnader i hur mycket sömn man behöver. Det viktigaste är att titta på hur man mår och hur man fungerar på dagen. Även om rekommendationen är att en 15-åring borde sova 9-11 timmar, så vet vi att flera sover 7 timmar. Många, både ungdomar och vuxna sover kortare tid under skolveckan och sover längre på helgen.



