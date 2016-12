Bedrägeribrott ökar stort i Sverige

Agneta Carlquist är verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

– Vi känner till att bovarna utför identitetskapningar genom att de anmäler flyttning eller särskild postadress på den personen de tänker kapa och då vill vi försöka förhindra den möjligheten säger Agneta Carlquist till SVT Nyheter.

500.000 har spärrat sin adress

Skatteverket uppger att närmare 500.000 personer spärrat sin adress efter att tjänsten kom för drygt 2 månader sedan. Tidigare kunde man bara ändra sin adress genom att skicka in en blankett. Nu kan man alltså logga in med bank-id via Skatteverkets hemsida.

– Tjänsten går ut på att man spärrar sig från obehörig adressändring. Det betyder att man efter att ha anmält tjänsten i fortsättningen bara kan göra sin flyttanmälan genom att logga in med sitt bank-id säger Agneta Carlqust till SVT Nyheter.

Bengt Larsson som vi träffar i Solna Centrum säger att han hört talas om tjänsten men inte anslutit sig.

– Jag hörde någonting om det men jag har inte spärrat mig via Skatteverket. Däremot har jag identitets-skydd via en annan tjänst säger han.

Svårutredda brott

Bedragare som köper varor med stulna kreditkortsuppgifter, eller beställer varor på faktura i någon annans namn är den typ av bedrägerier som polisen har störst problem med. Brotten kan vara mycket svårutredda till exempel när pengar förs ut ut Sverige eller förvandlas till digital valuta.

– Jag tycker att det är en lysande idé av Skatteverket och jag är övertygad om att många ansluter sig till tjänsten så kommer den här typen av bedrägerier att minska på sikt säger Jan Olsson vid polisens Nationella bedrägericenter till SVT Nyheter.