Svenska Institutet nedringt efter Trumps Sverigeutspel

För knappt en vecka sedan höll USA:s nye president Donald Trump ett tal i Florida, där han refererade till ett tv-inslag på Fox News om invandring och Sverige. Det blev startskottet på en omfattande debatt om invandring och brott i Sverige – inte minst i sociala medier.

Analysbrevet Resumé Insikt har bett analysföretaget Meltwater att sammanställa hur inställningen till Sverige har förändrats internationellt sedan Trumps tal. De senaste dagarna har bilden gått från neutral till negativ, skriver tidningen Resumé.

Antalet inlägg i sociala medier har sexfaldigats och tonaliteten, antalet positiva versus negativa inlägg, har gått från -2 procent (14-17 februari) till -43 procent (19-22 februari). Även tonaliteten i internationella traditionella medier har sjunkit markant, från +1 procent till -25 procent.

Ägnar sig åt svartmålning

Henrik Selin, som är chef för avdelningen för interkulturell dialog på Svenska Institutet, är inte förvånad över att bilden av Sverige till stor del är negativ i sociala medier just nu.

– Nej, därför att narrativet som sattes av den amerikanska presidentens uttalande har handlat om något negativt som har hänt i Sverige, säger han.

Han menar att vissa aktörer på nätet ägnar sig åt ren svartmålning, något som i för sig inte är nytt utan har ökat sedan det omfattande flyktingmottagandet i Europa startade hösten 2015.

– Det finns de som sprider grova överdrifter. Till exempel finns ett påstående om att Sverige har 50 ”no go-zoner”, där sharialagar har införts och brottsligheten har ökat markant och att invandrare är ansvariga. Den här typen av innehåll förekommer på alternativa nyhetssajter med politiska agendor knutna till invandringskritik, säger han.

Hundratal samtal

I veckan har Svenska Institutet haft fullt upp med att svara på frågor från medier, framför allt amerikanska, som rör fakta om Sverige och migration. Det handlar om stora tidningar som New York Times, Washington Post, The Independent, The Guardian och Le Monde, men också om mindre välkända medier från Nya Zeeland, Kina och Australien.

Henrik Selin gissar att det rör sig om ett hundratal samtal direkt till Svenska Institutet, resten av förfrågningarna har ställts till Twitterkontot @sweden som myndigheten ansvarar för.

Han har aldrig varit med om något liknande tidigare.

– Nej, det har jag inte. Fenomenet att Sverige används som positivt eller negativt exempel i USA har jag varit med om förr, men jag kan inte påminna mig om en liknande omfattning, säger han.

