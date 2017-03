Svenska resenärer drabbas av flygstrejk

Många som tänkt ta en weekend i Finland eller Tyskland under fredagen kan få tänka om. SAS ställer in avgångar när olika kategorier av markpersonal som checkar in passagerare, lastar av och på plan och dirigerar flygtrafik, går ut i strejk.

Det är personal på företaget Airpro på Helsingfors flygplats och de två stora flygplatserna Schönefeld och Tegel i Berlin som tas ut i strejk i en tvist mellan arbetsgivare och fack om arbetsvillkoren.

Strejken slår hårt mot Finnair som tvingas ställa in en tredjedel av sina flyg, omkring 100 avgångar. Nästan alla flyg från Berlin-flygplatserna kommer att ställas in, säger en talesperson för flygplatserna till Reuters.

22 avgångar i Sverige drabbas

Swedavia, som sköter flera flygplatser i Sverige, meddelar att 22 avgångar drabbas hittills: tolv mellan Arlanda och Berlin, sex mellan Göteborg och Helsingfors och Berlin, och fyra mellan Bromma och Helsingfors.

– Men det är preliminärt och jag tror inte det blir färre. Det viktigaste är att resenärerna kontrollerar med sitt flygbolag och sin resebyrå och följer informationen där vad som gäller, säger Ulrika Fager på Swedavias pressjour.

”Är olyckligt”

Några flygbolag som påverkas är Air Berlin, Norwegian, Lufthansa, Easyjet och Ryanair.

– Det är lite för tidigt att säga hur mycket det påverkar oss. Det är förhållandevis få avgångar men självklart är det olyckligt att det drabbar resenärerna, säger Fager.

För SAS del påverkas fem avgångar, bland annat från Arlanda och Oslo.

– Det är 1.200 passagerare totalt som påverkas. Där erbjuder vi våra passagerare att boka om sig, alternativt ge återbetalning till dem som hellre föredrar det, säger Fredrik Henriksson vid SAS pressjour.

Strejk i 25 timmar

Strejken i Finland är planerad att vara i fyra timmar mellan klockan 15 och 19 på fredagen och då fungerar nästan inga marktjänster på Helsingfors flygplats Vanda, rapporterar Yle.

I Berlin väntas den dock pågå i 25 timmar, från klockan fyra på fredagsmorgonen lokal tid till klockan fem på lördagen. Och följdförseningar är att vänta efter strejken är avblåst. Berlins två flygplatser hanterar omkring 500 flighter per dag. Sedan några veckor tillbaka har arbetstvisten redan orsakat mer än 300 inställda flyg.