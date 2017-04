”Fattigdom i Uzbekistan – en grogrund för terrorism”

Varför rekryteras människor från Uzbekistan och andra länder i Centralasien till islamistiska terrorgrupper?



– Det är länder med extremt förtryck som inte tillåter varken religiös frihet eller politiskt oberoende. Uzbekistan är ett av världens mest slutna länder. Fattigdomen är utbredd och utbildningssystemet har kollapsat. Många unga människor är desperata och kan inte försörja sig. Även kvinnor lockas till terrorgrupper som IS med löften om jobb och giftermål och kan via Turkiet ta sig till Syrien.



Hur är situationen för gästarbetare från den regionen?



– Många försöker ta sig till storstäder som Moskva och S:t Petersburg för att hitta jobb och de lever ofta under mycket svåra förhållanden. Arbetslösheten är extremt stor och möjligheterna att försörja sig i Ryssland har minskat på grund av den ekonomiska krisen. Det har ökat desperationen ytterligare och skapar grogrund för rekrytering till terrorgrupper. Många arbetar i Saudiarabien och i Turkiet.



Men varför får de tillstånd att lämna sina hemländer för att arbeta utomlands?



– Länderna är beroende av de pengar som gästarbetarna skickar hem. Regimerna har noggrann kontroll över vilka som får åka iväg. Trots att det handlar om rika länder med stora naturtillgångar lever folk i fattigdom eftersom makthavarna har berikat sig på folkets bekostnad. Bönderna lever som livegna och får inte själva bestämma vad och var de ska odla och inte heller vilka priser de kan ta ut för sina grödor.



Hur ser det religiösa förtrycket ut?



– Det handlar här om före detta Sovjetrepubliker där utövning av religion var begränsad. Det ledde till en radikalisering av många muslimer. Många har sökt asyl i andra länder på grund av religiöst och politiskt förtryck. I Sverige finns kvotflyktingar, uttagna av FN:s flyktingorgan, UNHCR, som fått asyl för att de inte kunnat utöva sin religion och de är ofta mycket religiösa. De som fått asyl av politiska skäl är ofta sekulära och mer integrerade i samhället.



Hur ser den politiska situationen generellt ut i Centralasien?



– I många av länderna har man haft korrupta ledare som suttit lång tid vid makten. En stark militärmakt ser till att människor ständigt är övervakade. Det finns till och med kvarterskommittéer som har detaljerad kontroll över varje medborgare. Journalister fängslas och politiskt oliktänkande förföljs av säkerhetstjänsten, även när de bor i andra länder. Det finns ingen rättstat och repressionen har skapat desperation och radikalisering.