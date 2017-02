Tio sätt det fuskas på under nationella prov

1. Med mobiltelefoner. Telefonen tas upp i smyg. Elever går på toaletten och tar fram telefonen. På en del skolor ska elever lämna in sina mobiltelefoner, men då finns det de som har med en extra. Eller två extra, för säkerhets skull.



2. Via internet. Elever som skriver prov på dator ansluter till internet i hemlighet, och googlar svaren.



3. Med hjälp av öronsnäckor. Elever stoppar in en liten öronsnäcka i örat, drar ner mössan ovanpå och har sedan gruppsamtal med kompisarna under provet.



4. Provfrågor eller provsvar delas via sociala medier. Någon tar kort på provet och lägger ut på Flashback, Snapchat eller Kik.



5. Läraren hjälper till under provet. De hjälper till mer än vad som är tillåtet och låter elever sitta kvar för länge.



6. Läraren förbereder eleverna. Läraren går igenom specifika provfrågor före provet och låter eleverna lyssna på texter de egentligen ska läsa själva.



7. Proven rättas för generöst. Läraren rättar oftast de egna elevernas prov, och kan då lägga till någon extra poäng så att eleven klarar godkänt.



8. Elever får komplettera eller skriva om hela provet efteråt. Skolan låter eleven få extra chanser att klara godkänt.



9. Eleverna skickar lappar. Elever skickar lappar med svaren till varandra, en klassiker som fortfarande pågår.



10. Eleverna pratar under provet. Någon ropar på läraren och två andra elever passar på att viska och utbyta information.

Läs mer på Uppdrag Gransknings sajt